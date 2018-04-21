Смерти белорусских солдат, «Белый легион», «марши тунеядцев» – в докладе Госдепа

Что пишут о Беларуси в отчете по правам человека за 2017-й.

Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад по правам человека.

Беларусь в отчете за 2017-й отметилась рядом громких скандалов. В докладе Госдепа сообщается о подавлении массовых протестов, вспыхнувших в Беларуси весной прошлого года. В том числе о десятках задержанных и приговоренных к арестам и штрафам участникам акций 25 и 26 марта, и о деле «Белого легиона».

Отчет затрагивает тему белорусских тюрем, акцентируя внимание на условия содержания заключенных. В нем упоминается история Игоря Птичкина, умершего в тюрьме, в чем позже обвинили тюремного врача.

Доклад напоминает о сложном положении независимой прессы Беларуси, приводя в пример вынесение предупреждений ряду СМИ, а также напоминая о выброшенных из государственной системы распространения газет.

Также в отчете упоминается скандал в белорусской армии, вызванный общественным резонансом вокруг смерти рядового Александра Коржича, а также гибели других солдат — Геннадия Сорокина и Артема Бастюка.