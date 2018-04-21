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21.04.2018
Ерофеев: «Я смутно подозреваю, что вообще государство российское уже, может быть, и умерло»

Российский писатель о блокировке Telegram и актуальном состоянии России.

Российский писатель Виктор Ерофеев на Эхе Москвы высказался об актуальных событиях, происходящих в России.

О блокировке Telegram

— Я вспоминаю, что я был в Индии, в Варанаси и чего-то у нас там самолет куда-то летел. И я ушел с аэропорта и гулял по джунглям вокруг. И вдруг какой-то свисток, там, еще какой-то крик и всё прочее. Ну, я как-то не обратил внимания. И смотрю, такой, небольшого роста индус с винтовкой такой, образца 1898 года бежит и наставляет на меня.

И я стал смеяться. Я не то, что подумал, что он меня убьет, но такое ощущение, что человек с этой винтовкой и он меня пугает, и чем пугает… А мог бы и убить.

То есть получается вот что. То есть, с одной стороны, они смешные, а, с другой стороны, я, наверное, куда-то не туда забрел и, вот, убили.

Так вот мне кажется, что вся наша современная Россия XXI века, те, которые, действительно, современные, они по отношению к этому индусу, по отношению к этой винтовке не туда забрели. С одной стороны, смешно, но, с другой стороны, убить могут.

О состоянии России

— И вот сейчас это какая-то вот эта воспаленная такая слепая кишка, которая, конечно, приводит к уничтожению всего организма. И я вообще-то смутно подозреваю, что вообще государство российское уже, может быть, и умерло. Россия осталась, а оно само… Вот, поэтому и хотят подморозить, чтобы не воняло.

А здесь вот такое ощущение, что, вот, можно продержаться именно на замораживании. Потому что, понимаешь, есть 2 типа врачей: есть реаниматоры… Ну, они понятно, что там трудно, заболел организм, назовем это государством Россия. Ну вот. Но никто его не лечит.

А с другой стороны, есть те, которые замораживают в морозильнике, в морге. И тогда требуются совсем другие температуры и совсем другие специалисты. Возможно, эти специалисты пришли. Ну, сколько же можно это всё держать?

 
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