.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Белорусские десантники примут участие в учениях, которые пройдут вблизи Крыма
Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?
Родители детей-инвалидов три дня сидят в здании польского Сейма. Фотофакт
Лукашенко снял с должности начальника одного из департаментов МЧС
З’езд абраў новае кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў
Капитан брестского «Динамо» выдумал падение, которого не было. Но ему не поверили
В Брестской области на М1 столкнулись три автомобиля, один водитель погиб
Полиция Еревана задержала более двух сотен протестующих. Видео
Улады дазволілі мітынг і шэсьце на Чарнобыльскі шлях, але скарацілі акцыю на гадзіну
Погода в выходные: в субботу будет ветренно, ожидается до +24°С
«Герой» дня: после жаркого конфликта водитель снял штаны. Видеофакт
Отставки: «Да что же такое делается? Сначала Венгер, затем Лебедько, а там может и…»
Суд признал ОАО «Мотовело» банкротом. Ликвидация — до 20 декабря 2018 года
Цифра дня. И кое-что о либерализации. Это фиаско
Статкевич призывает присоединиться к официальному празднованию Первомая. Но со своими лозунгами
В Минске начнут официально продавать электромобили BMW
Кто в Беларуси не спешит уходить на пенсию
Невзоров: «Присмотритесь к гербу Зимбабве. Там все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»
Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди
Романчук: «Я знаю, какой вопрос будет вынесен на референдум»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова
Момент, когда государство напоминает пирата-неудачника
Што рабіць бацькам, калі сын пайшоў у войска
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»
Чаго чакаць беларусам ад Трэцяй сусветнай вайны
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
Telegram держит удар: самая крупномасштабная атака за всю историю российской цензуры
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
21.04.2018
ВВС
Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.

Фото Reuters

По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия.

Испытания замораживаются «с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове», цитируют его северокорейские государственные СМИ.

Как передает южнокорейское агентство Рёнхап, решение было принято в пятницу на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Оно вступает в силу с 21 апреля.

В постановлении говорится также, что Северная Корея обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется «ни при каких обстоятельствах» не передавать ядерные технологии другим странам.

— Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс. С нетерпением жду нашего саммита, — прокомментировал это событие в своем «Твиттере» президент США Дональд Трамп.

Северокорейцам удалось за короткий срок значительно увеличить дальность действия своих ракет. Фото EPA/KCNA

В марте Трамп неожиданно для всех объявил о том, что принял предложение Пхеньяна о прямых переговорах. До этого ни один действующий американский президент не встречался с северокорейскими лидерами.

Он заявил, что саммит может пройти в начале июня «или даже чуть раньше».

Позднее стало известно, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном запланирована на начало мая.

В рамках подготовки к саммиту глава ЦРУ и будущий госсекретарь США Майк Помпео негласно посетил Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном.

Выход из изоляции?

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции из-за нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний, а также испытала ракету дальнего радиуса действия, которая может достичь территории США.

Однако с начала этого года Пхеньян демонстрирует готовность к диалогу — как с США, так и с Южной Кореей, которую всегда считал заклятым врагом.

На церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане сборные Южной Кореи и КНДР прошли в составе одной команды с флагом, изображающим «объединенный» Корейский полуостров на белом фоне.

Олимпийские игры предоставили дипломатам хорошую возможность для переговоров, после чего недель Северную Корею посетили несколько делегаций с Юга, из Китая и из США.

Ким Чен Ын сделал несколько ответных жестов: посетил концерт южнокорейских музыкантов в Пхеньяне, согласился провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также необычайно спокойно отреагировал на ежегодные военные маневры США и Южной Кореи.

Решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний в Сеуле встретили приветственно.

— Оно создает благоприятные условия для успешного проведения саммитов между Югом и Севером и между КНДР и США, — заявил представитель президента Южной Кореи.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Как кукуруза победила Скорину
«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»
Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов
«Субботник в нашей стране – это унизительно»
В чем Лукашенко мог позавидовать Додону: познакомили ли его с первой леди Молдовы?
Фотожабы: «Россия блокирует белорусскую молочку, потому что в ней обнаружен Telegram»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY