Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.

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По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия.

Испытания замораживаются «с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове», цитируют его северокорейские государственные СМИ.

Как передает южнокорейское агентство Рёнхап, решение было принято в пятницу на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Оно вступает в силу с 21 апреля.

В постановлении говорится также, что Северная Корея обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется «ни при каких обстоятельствах» не передавать ядерные технологии другим странам.

— Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс. С нетерпением жду нашего саммита, — прокомментировал это событие в своем «Твиттере» президент США Дональд Трамп.

Северокорейцам удалось за короткий срок значительно увеличить дальность действия своих ракет. Фото EPA/KCNA

В марте Трамп неожиданно для всех объявил о том, что принял предложение Пхеньяна о прямых переговорах. До этого ни один действующий американский президент не встречался с северокорейскими лидерами.

Он заявил, что саммит может пройти в начале июня «или даже чуть раньше».

Позднее стало известно, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном запланирована на начало мая.

В рамках подготовки к саммиту глава ЦРУ и будущий госсекретарь США Майк Помпео негласно посетил Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном.

Выход из изоляции?

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции из-за нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний, а также испытала ракету дальнего радиуса действия, которая может достичь территории США.

Однако с начала этого года Пхеньян демонстрирует готовность к диалогу — как с США, так и с Южной Кореей, которую всегда считал заклятым врагом.

На церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане сборные Южной Кореи и КНДР прошли в составе одной команды с флагом, изображающим «объединенный» Корейский полуостров на белом фоне.

Олимпийские игры предоставили дипломатам хорошую возможность для переговоров, после чего недель Северную Корею посетили несколько делегаций с Юга, из Китая и из США.

Ким Чен Ын сделал несколько ответных жестов: посетил концерт южнокорейских музыкантов в Пхеньяне, согласился провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также необычайно спокойно отреагировал на ежегодные военные маневры США и Южной Кореи.

Решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний в Сеуле встретили приветственно.

— Оно создает благоприятные условия для успешного проведения саммитов между Югом и Севером и между КНДР и США, — заявил представитель президента Южной Кореи.