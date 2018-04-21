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Общество
21.04.2018
Валерий Томилин
Как людоеда в пионеры посвятили

В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» рассказываем об одном из самых впечатляющих эпизодов в истории пионерской организации.

28 августа 1973 года с утра в «Артеке» стояла солнечная погода. 18 градусов тепла. Лагерь готовился к встрече важного гостя.

Наконец приехал улыбчивый мужчина чуть старше пятидесяти в дорогом костюме. Пришелец из-за моря задорно распевал народные песни, научил пионеров стишку на родном языке, радовался и веселился.

Гостю вручили пионерский галстук и нарекли «почетным артековцем». После церемонии он признался в горячей любви к СССР и советским детям.

Новоявленный пионер сказал, что ему особенно полюбился практикуемый генсеком КПСС Леонидом Брежневым ритуал братских поцелуев во время официальных встреч. Когда вернулся домой – расцеловал всех министров. Так узнаю, сказал он, не задумал ли человек против меня что-нибудь недоброе: влажные и мягкие губы говорят об искренности; сухие и напряженные – о том, что против тебя что-то замышляют.

Хоть он и был признан невиновным в каннибализме, остальных обвинений хватило, чтобы вновь приговорить его 12 июня 1987 к смертной казни. В следующем году он был помилован, приговор заменили на пожизненное заключение, а затем на двадцатилетнее.

Звали этого человека Жан-Бедель Бокасса. Он был одним из самых безумных и кровавых диктаторов в новейшей истории Африки.

Жан-Бедель пришел к власти в 1966 году результате военного переворота, сместив с должности президента своего кузена. Родственника любезно заточил в тюрьму до лучших времен.

Бокасса был, мягко говоря, со странностями: в 1971 году помиловал всех женщин и казнил всех насильников, мечтал собрать гарем из жен-представительниц всех рас и континентов. Развернул в стране невиданную волну террора, ввел изуверские законы (например, за воровство отрубали уши и руки). Невиновных без суда и следствия высылали, избивали, держали в тюрьмах, пытали и казнили.

А еще Жан-Бедель ел своих оппонентов и простых граждан. И называл человечину «сахарной свининой». Бывший главный кремлёвский врач Евгений Чазов, в ту пору являвшийся лечащим врачом Брежнева, вспоминал, что когда Бокасса проходил лечение в Москве, он полюбил русскую еду и попросил откомандировать с ним советского повара. Как-то повар обнаружил на президентской кухне в холодильнике человеческое мясо и в ужасе бежал в посольство.

Любовницу, которая стала первым блюдом Жана-Беделя, звали Дорис, пишет «Дилетант». Девушка-студентка довольно долго встречалась с Бокассой и имела в отношении него серьезные намерения. Дорис он задушил, когда та спала.

Французские газеты печатали отрывки из протоколов допроса Бокассы: «Я наслаждался, поедая ее парное мясо, особенно печень и сердце, так как, по нашим африканским поверьям, это означает, что ты становишься мужественнее и храбрее. Столовой ложкой я съел в сыром виде ее мозг — чтобы быть умным и хитрым, как женщина. В последующем всех новых девушек, которых я приводил к себе домой, я угощал бифштексами, приготовленными из мяса не только Дорис, но и остальных моих прежних подружек».

Все это не помешало Бокассе в начале 1970-х заделаться большим другом СССР. В сентябре 1976-го Жан-Бедель подружился с ливийским руководителем Муаммаром Каддафи и принял ислам. Но уже в декабре решил, что ЦАР непременно будет империей, снова принял католицизм и начал подготовку к коронации, которая обошлась в 20 миллионов долларов и занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Новая «Империя» оставалась беднейшей страной Африканского континента. На более, чем два миллиона жителей страны – 50 терапевтов и 1 стоматолог. Бокасса решил попробовать его на вкус и зубных врачей не осталось. Та же участь постигла единственного в стране доктора наук и первую королеву красоты.

В 1979 году Бокасса издал бессмысленный указ о дорогостоящей обязательной школьной форме. Местные жители вышли на демонстрацию протеста. Мирную демонстрацию жестоко разогнала полиция: были арестованы и убиты больше 200 детей. Больше тридцати из них тиран лично переехал на грузовике.

Зверства Бокассы просочились в СМИ. В сентябре 1979 года диктатор был свергнут французскими спецслужбами и отправлен в изгнание. Но спустя 7 лет вернулся, мечтая о новом восхождении на трон. Вместо этого был приговорен к смертной казни, чуть позже замененной на пожизненное заключение. Правда, в 1993-м вышел на свободу.

Зачем СССР понадобился такой союзник? Ответ прост – в погоне за мнимой поддержкой стран, стремящихся к «социалистическому строительству» в Союзе готовы поддержать кого угодно.

Повторение набора советских идеологических клише делало заклятого врага союзником в считанные минуты. Руководство СССР расходовало народные средства на поддержку сомнительных диктаторских режимов по всему миру, пока свой народ ютился в коммуналках, страдал от дефицита и стоял в бесконечных очередях.

Советский Союз и Бокасса умерли, но дело их живет. Москва продолжает искать и поддерживать одиозных союзников в разных частях света.

Подполковник КГБ: «Во времена СССР, чтобы купить мясо, мы проводили спецоперацию»

 
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