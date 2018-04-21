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Общество
21.04.2018
Салiдарнасць
Белорусские десантники примут участие в учениях, которые пройдут вблизи Крыма

В этом году российские военные планируют провести ряд учений с силами специальных операций Беларуси.

Архивное фото

В июне белорусские десантники вместе с коллегами из России и Сербии примут участие в военных учениях.

Как сообщает российское Минобороны, на встрече в Новороссийске представители оборонных ведомств из Российской Федерации, Беларуси и Сербии провели первые переговоры о спланированных в текущем году совместных тактических учениях «Славянское братство – 2018».

Темой учений в этом году станут учебно-боевые действия при выполнении контртеррористических задач в условиях информационного воздействия.

Учения пройдут в июне в районе Новороссийска.

Учения «Славянское братство» проводятся с 2015 года. В 2017-м они проходили на белорусском полигоне «Брестский». Особенностью учений этого года является то, что в них из солдат стран-участниц будут сформированы смешанные подразделения: в одном взводе или роте будут находися военнослужащие сразу трех государств.

Как сообщают российские СМИ, всего российские военные планируют провести в этом году четыре учения с силами специальных операций Беларуси.

 
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