Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?

Президенту России Владимиру Путину доверяет меньше половины россиян, а за месяц, прошедший после президентских выборов, рейтинг упал на семь процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ.

Это произошло после трагедии в Кемерово, "мусорных" протестов, падения курса рубля и западных санкций, но социологи называют колебания рейтинга традиционными.

Как следует из опроса ВЦИОМ, за неделю до выборов о своем доверии к президенту говорили 53,4% россиян. Затем этот показатель поднялся еще выше – до рекордных в 2018 году 55,4%. Однако после дня голосования рейтинг доверия падал на 1,5-2 процентных пункта еженедельно и к апрелю опустился до 48,4% (данные опроса ВЦИОМ – «Спутник» от 15 апреля 2018 года, опрошена тысяча респондентов в 80 регионах).

Интересно, что у других политиков, доверие к которым отслеживает ВЦИОМ, падение было не таким заметным. У главы минобороны Сергея Шойгу рейтинг после выборов рос и незначительно опустился в последнюю неделю.

Рейтинг рос и у министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава правительства Дмитрий Медведев за месяц с выборов улучшил свои показатели доверия с 9,8% до 10,7%.

Падение рейтинга Путина, хоть и не такое серьезное, зафиксировал и Фонд общественное мнение (ФОМ). По его данным, число тех, кто «безусловно доверяет» президенту, с марта до середины апреля упало с 43% до 41%. В свою очередь количество тех, кто готов проголосовать за Путина, упало с 66% до 64%.

На прошедших выборах президент одержал победу с рекордным в новейшей истории России результатом в 76,69%.

Опрошенные Русской службы Би-би-си эксперты и политологи назвали разные причины падения рейтинга президента.

1. Пожар, мусор и санкции

Несмотря на то, что снижение рейтинга ожидалось социологами, скорость этого падения заставляет обратить на себя внимание, признает глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

На изменение отношения россиян к президенту повлиял пожар в Кемерово в конце марта, который унес жизни 60 человек, говорит Федоров: это переключило внимание людей с позитивной повестки кампании на внутренние проблемы.

Политолог Глеб Павловский отмечает, что президент в последний месяц «запаздывал» с реакцией на главные скандалы – митинги против свалок в Подмосковье, думский скандал вокруг домогательств депутата Леонида Слуцкого, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Именно поздняя реакция также могла повлиять на доверие к президенту.

Важно и то, что негативная реакция появляется среди тех людей, которых принято называть «путинским большинством».

— Наиболее чувствительные удары по власти наносили люди, которые к нему (путинскому большинству – Русская служба Би-би-си) относятся. Это и глава Серпуховского района, который пошел на смелый и опасный шаг и пожаловался на кремлевское начальство. Это и организатор кемеровских протестов, потерявший детей Игорь Востриков. Все эти люди – искренние путинисты. Но Путин их страшно огорчил, и видимо не только их, а какую-то значительную часть людей в составе собственной коалиции, — объясняет Павловский.

Еще одной важной причиной разочарования стали и проблемы в экономике, вызванные новыми санкциями, говорит политолог Консантин Калачев.

— Уже есть ухудшение. Есть угроза роста цен, уже выросли цены на бензин, — перечисляет он.

По его словам, если бы после выборов курс рубля вернулся к ситуации до 2014 года, то и рейтинг Путина бы вырос и достиг бы максимума.

Наконец, на уровень доверия к президенту могла повлиять его публичная позиция в противостоянии с Западом, говорил Федоров «Ведомостям». Путин ведет себя очень сдержанно, а позиция России – оборонительная, что также может сказаться на доверии к президенту.

2. Традиционный отскок

Глава «Левада-центра», социолог Лев Гудков отмечает, что падение рейтинга после выборов – закономерное явление.

— Идет электоральная мобилизация, резко повышаются надежды. Они связаны с обещаниями блага, светлого будущего и прочего. Эти иллюзии обычно быстро исчезают. Все электоральные кампании сопровождаются короткими всплесками массового оптимизма, но потом все возвращается к обычному уровню, — говорит Гудков.

Такого же объяснения придерживается и гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. В разговоре с «Ведомостями» он объяснил, что многие жители включаются в политику только во время выборной кампании, «поэтому процесс снижения уровня доверия привычный».

Правда, после прошлых президентских выборов такой тенденции не наблюдалось. В 2012 году социологи фиксировали рост рейтинга Путина в течение еще пяти недель после выборов. Тогда с 11 марта по 8 апреля он поднялся с 52,8% до 58,1%, и лишь потом начал снижаться.

Снижение рейтинга доверия за последний месяц - это падение до обычного нормального состояния, полагает политконсультант Константин Калачев.

— Пик пришелся на последнюю неделю перед выборами. Понятно, что по ходу выборов вся пропаганда работает на накачку рейтинга главного кандидата. Людям дают привлекательный образ будущего, это приводит к экспансии социального оптимизма, — говорит эксперт.

Кроме того, сами выборы проходили в атмосфере праздника и фестиваля, продолжает Калачев. Если рассматривать рейтинг как волну, то выборы – то пик: «Когда не происходит моментального чуда, волна идет на спад».

— Перед выборами идет накачка рейтинга, есть форматы привлечения внимания к президенту. Это поднимает рейтинг, но это искусственная мобилизация, — согласен политолог Глеб Павловский.

3. Колебания в пределах погрешности

Снижение, которое зафиксировал ВЦИОМ, может и вовсе относиться к допустимой погрешности, полагает глава «Левада-центра» Гудков. По его словам, 7% – это чуть больше допустимой статистической ошибки. Колебания в пределах 3-4% вообще таковыми не считаются, поясняет социолог.

— Наверное, события в Кемерово и некоторый страх перед обострением конфронтации с Западом сыграли свою роль. Но чтобы понять, случайное ли это колебание, нормальный спад, эффект демобилизации после выборов или устойчивый тренд на падение доверия, нужно еще несколько замеров, — констатирует Гудков.

На данный момент нельзя точно определить, чем именно объясняется снижение, признает Павловский.

— Сложно сказать, что это – отскок от завышенной цифры или новое место Путина после выборов, — говорит эксперт.

По словам Федорова, беспокоиться Путину не о чем – доверие к нему не падает ниже 45% и рейтинг должен отыграть вверх. Кроме того, обратил внимание Федоров, чем больше президента в СМИ – тем выше уровень доверия.