Родители детей-инвалидов три дня сидят в здании польского Сейма. Фотофакт

Они отказываются уходить, пока их обещания не будут выполнены. Польские власти пытаются договориться, но пока не получается.

В среду в полдень 18 человек с детьми пришли в здание Сейма со спальными мешками и комплектами сменных вещей. Главное их требование – увеличение пенсий по инвалидности до уровня прожиточного минимума (270 евро) и доплата в 120 евро для родителей, которые воспитывают несовершеннолетних инвалидов. Они уже протестовали в 2014 и говорят, что их проблемы все еще не решены, хотя обещаний от политиков было много, пишет Gazeta Wyborcza.

Протестующие отказались уходить из здания Сейма до тех пор, пока требования не будут выполнены.

В четверг их посетила министр семьи, труда и социальной политики Элибета Рафальска и предложила им «продолжить беседу в другом месте».

Встреча с премьером

Протестующие категорически отказались – они требовали встречи с президентом Дудой и премьер-министром Моравецким, людьми, которые «могут принимать решения и нести за них ответственность».

Встреча с президентом

Президент Анджей Дуда в пятницу явился в Сейм. Во время встречи протестующие показали ему короткую запись его речи в то время, когда Дуда баллотировался в президенты:

«Я говорил с женщинами, у которых были слезы на глазах. Они воспитывают детей с инвалидностью. (…) Они рассказали мне том, как тяжело сегодня в Польше жить, о том, что жизнь вынудила их протестовать, а президент Республики их не выслушал. (…) Польскому государству должно быть стыдно, что об этих семьях не только не позаботились, но и обманули».

Дуда намеревается уходить, но протестующие требуют, чтобы он дослушал до конца. Дуда возмущается, но не уходит.

«Те, кто заботится о детях с инвалидностью, часто лишаясь карьеры – настоящие герои. (…) И им нужна поддержка государства. Но они не должны просить о ней. Честные политики сами должны оказать им такую ​​поддержку. (…) И это одна из важных задач президента. (…) И это один из пунктов моего договора с поляками».

Дуда обещает решить вопрос как можно скорее и удаляется.

Во второй половине пятницы к протестующим вышел премьер Моравецкий. Он пообещал к середине мая представить законопроект, который решит их проблемы – социальный налог с богатых граждан в поддержку бедных.

– Господин Моравецкий, готовы ли терпеть нас здесь до середины мая!? Ждет от вас других предложений – возмущаются протестующие.

На фоне растущего недовольства политикой правящей партии в стране и конфликта с властями ЕС Дуде и его команде нужно бы срочно спасать положение. Тема протеста родителей уже третий день не сходит с передовиц польских СМИ. Что будут делать власти Польши, чтобы разрешить конфликт? Пока не вполне ясно, ясно только, что действовать им надо быстро.