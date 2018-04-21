Мама Илона Маска даже круче, чем её сын: в 70 лет работает моделью!

На этой неделе Мэй Маск отметила 70-летие — в статусе иконы стиля, востребованной модели, успешной бизнес-леди и мамы самого одиозного миллиардера мира. Как ей это удалось? Рассказывает Tatler.

Мэй стала моделью в 15: тогда она жила вместе с родителями в ЮАР и думала, что к 18 годам завершит карьеру.

Мэй Маск в 1960-е

Но оказалось, что после 60 она стала еще более востребованна, чем в молодости. У нее контракт с Revlon и CoverGirl, который она заключила в 69 лет, став самым взрослым амбассадором бренда и составив компанию Тейлор Свифт и Кэти Перри.

В 63 года Маск снялась для обложки журнала New York обнаженной и с накладным животом, воссоздав знаменитую фотосессию Деми Мур. А на последнем кутюрном показе Dolce & Gabbana в Нью-Йорке ее фотографировали чуть ли не активнее, чем даже Наоми Кэмпбелл, которая ходила по подиуму.

Она красива

Внешность Мэй — ее главный рабочий инструмент, а также наглядное свидетельство ее профессионализма, ведь Маск, помимо прочего, еще и дипломированный диетолог, да еще и практикующий. При этом сама она признается, что на диетах не сидит. Однако это не значит, что ест все подряд.

Мэй полностью исключила из рациона сладкое. На завтрак она съедает кашу и половину банана и выпивает кофе. Кроме того, почти каждый день она готовит себе суп из 12 видов бобов.

Были в жизни Мэй и другие времена — после развода с мужем она набрала 18 кг. Но и это она обратила себе на пользу, став одной из первых в ЮАР моделей размера «плюс». На то, чтобы вернуться в прежнюю форму, ей понадобилось около года.

Любимой физической нагрузкой Мэй называет прогулки с собакой. Она признается, что спорт не любит и во время тренировок скучает, но может совместить занятия на велотренажере с чтением книги, а гимнастику и силовые упражнения — с просмотром телевизора.

Главной визитной карточкой Мэй стала ее благородная седина. Она перестала красить волосы в 60 и жалеет, что не сделала это раньше: «Оглядываясь назад, я понимаю, что отказ от окрашивания — лучшее решение, потому что после этого я начала получать самые крупные контракты. Люди останавливали меня на улице и говорили, что им нравятся мои волосы».

Она супермама

Воспитание детей — особый талант Мэй. Если верить правилу о том, что один раз — случайность, два — совпадение, а три — тенденция, можно с уверенностью сказать, что Маск профессионально растит успешных и востребованных людей. Ни один из троих ее детей не сидит без дела.

Конечно, старший Илон вне конкуренции — благодаря нему Мэй надеется скоро отправиться на Марс. Средний сын Кимбал поставил для себя не менее амбициозную цель — научить американцев питаться здоровой пищей. Он владеет сетью ресторанов правильного питания The Kitchen. Младшая дочь Тоска — успешный голливудский продюсер и режиссер.

На вопрос, в чем секреты воспитания, Мэй говорит, что она всего-навсего своим примером показывала детям, что нужно много работать, чтобы добиться успеха. Например, когда ей не с кем было оставить детей, а денег на няню не хватало, модель просто брала их с собой на работу. Сидя в первом ряду на показах, они вели себя примерно. При этом Маск отмечает, что успех Илона, Кимбала и Тоски — только их рук дело, потому что ей некогда было им помогать.

Мэй и Илон

Она современна

Она тусуется с Бейонсе, с удовольствием ходит на светские вечеринки и обожает полистать инстаграм за завтраком. Все мы хотим быть такими в 70.

Мэй Маск в принципе не похожа на других женщин. В прессе ее не раз называли it girl, на что она только с юмором замечает, что прославилась не благодаря своим детям (хотя «все они потрясающие»), она была популярна еще до их успеха. И интерес к ней с годами только растет, потому что Мэй не боится меняться в соответствии с требованиями времени.

На съемки и интервью Мэй приезжает на своей синей «Тесла», подаренной старшим сыном. Между кадрами танцует под песню Single Ladies, отчет о чем публикует у себя в соцсетях.

Кстати, о них — если вы до сих пор не подписаны на Маск в инстаграме, советуем исправить эту досадную оплошность. Аккаунт Мэй совсем не похож на то, что ожидаешь увидеть у бабушки десяти внуков — никаких грядок, сервировки стола и фотографий любимого пса. Зато много фото со съемочных площадок и ковровых дорожек, стильных образов и нескучных бэкстейджей.

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