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Спорт
20.04.2018
Михаил Миронович
Капитан брестского «Динамо» выдумал падение, которого не было. Но ему не поверили

Главным межтуровым сюжетом стало обсуждение эпизода матча между борисовским БАТЭ и брестским «Динамо», в котором капитан гостей Алексей Гаврилович прошелся по колену защитника хозяев Неманьи Милуновича.

По этому поводу высказались все, кто мог.

Сначала БАТЭ обвинил Гавриловича в умышленном нанесении травмы Милуновичу.

Затем «Динамо» отвергло претензии борисовчан, а сам Гаврилович написал, что из него делают изверга и костолома, хотя на самом деле он белый и пушистый.

Милунович в эфире «Беларусь 5» высказал мнение, что соперник «не хотел ничего специально сделать».

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола, изучив видео, впаял Гавриловичу четырехматчевую дисквалификацию, чем де-факто признал, что капитан брестчан нарочно наступил на ногу Милуновичу.

«Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором выразило категорическое несогласие с решением КДК.

 Сам Гаврилович назвал поведение борисовчан «истерией» и «провокацией». Свою версию происшедшего футболист изложил в интервью «Прессболу»:

— Я упал лицом к воротам. Поднявшись, увидел, что все уходят из штрафной. Сразу же начал делать это сам. Милуновича заметил под ногами разве что краем глаза — периферическим зрением. И тут же почувствовал, что наступаю ему на ногу. Я же не подбежал к нему откуда-то сбоку специально для этого — игрок просто оказался на моем пути.

Вот только ролик демонстрирует явное несоответствие действительности этой версии: Гаврилович вообще не падал в этом эпизоде. Соответственно, и не поднимался. Милунович лежал не на пути капитана, а сбоку.

Собственно, Гаврилович сам сказал, что увидел Милуновича «периферическим», то есть боковым зрением. Непонятно, зачем брестчанину понадобилось вообще придумывать столь несуразную историю с якобы имевшим место «падением».

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко высказал свое мнение по поводу случившегося на Youtube-канале брестского «Динамо»:

– Видел момент в повторе. Сам факт нарушения был, это отрицать нельзя. Не скажешь, что это была случайность. Нужно учитывать, что есть пыл борьбы, как говорится, в бою все средства хороши. Поступок некрасивый.

Однозначно Леша не прав в этой ситуации. Но говорить, что он подонок или еще как-то тоже неправильно. Кто играл сам, тот понимает. Особенно, когда человек не любит проигрывать, когда завелся. Есть разные ситуации. Тот же Милунович не осудил, а спокойно оценил то, что сделал Леша. Дай Бог здоровья Милуновичу, дай Бог, чтоб Леша все понял…

 
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