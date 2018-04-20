«Весь салон залит кровью»: как СССР сбил корейский «Боинг»

40 лет назад советские истребители сбили корейский пассажирский самолет, вторгшийся в воздушное пространство СССР. О причинах катастрофы и судьбе пассажиров рассказывает «Газета.Ru».

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20 апреля 1978 года пассажирский самолет Boeing 707-321B южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines выполнял рейс KE902 по маршруту Париж — Сеул с промежуточной посадкой в Анкоридже. На борту находились 97 пассажиров и 12 членов экипажа.

Часть маршрута пролегала над северной частью Гренландии и Канады, далее самолет должен был оказаться над Аляской и направиться в Анкоридж.

Однако вместо этого «Боинг» якобы из-за ошибки экипажа в расчетах отклонился от курса и, описав дугу, направился через архипелаг Шпицберген в сторону финско-советской границы.

В апреле 1978 года СССР проводил крупномасштабные оперативно-тактические учения в районе Кольского полуострова. Центром учений был город Североморск, в сторону которого направлялся корейский самолет.

Североморск был одним из самых закрытых городов СССР — там располагалась секретная военно-морская база Северного флота СССР, центральный командный пункт управления силами Северного военно-морского флота, главная база стратегических подводных лодок Северного флота, центральный командный пункт авиации и войск ПВО Северного флота.

На Кольском полуострове находилась большая база стратегических бомбардировщиков и разведчиков военно-морского флота.

Советские радиолокационные станции засекли самолет в 20:54. А в 21:19 он вторгся в воздушное пространство Кольского полуострова.

— Все шло, как обычно. В 21 час наше звено перехватчиков Су-15ТМ заступило на боевое дежурство. Но вскоре, уже минут через 6-7, прошла информация о нарушителе воздушного пространства и мне дали команду: «Воздух!» Это тоже было для нас привычно. Ведь по тревоге наши «дээсы» (дежурные силы) поднимали довольно часто — граница была рядом и в зону ответственности полка входил участок протяженностью в 1270 км, от Алакуртти на севере до Вяртсиля на юге, и разведывательные полеты самолетов стран НАТО во главе с США не были большой редкостью, — вспоминал бывший летчик 265-го истребительного авиационного полка Сергей Слободчиков.

— Я проводил учения с 23 дивизией ПВО, — вспоминал Владимир Дмитриев, генерал-полковник в отставке, в 1978 году командующий десятой отдельной краснознаменной армии ПВО СССР. — Все самолеты сели, и мы с начальником штаба на моей машине выехали с КП домой. Только открыл дверь, трезвонит телефон, и дежурный, полковник Самойлов докладывает – РТВ (радиотехнические войска) корпуса обнаружили на дальности 300 км самолет. На запросы не отвечает, скорость 900 км/ч, высота 10 км, курс на Североморск.

В ответ на запросы диспетчерских служб нарушитель молчал. Первым на перехват «Боинга» с аэродрома Африканда был отправлен истребитель Су-15, пилотируемый капитаном Александром Босовым.

Босов сообщил на контрольный пункт, что на борт самолета нанесены иероглифы. Но понять, пассажирский ли он, не представлялось возможным.

Приблизившись к самолету, Босов покачал крыльями, но экипаж «Боинга» никак не отреагировал (по другим данным, однако, капитан включил посадочные огни).

По словам Дмитриева, из-за советских учений в тот день в районе было много иностранных самолетов-разведичков: RC-135, Orion, а также над районом прошли шесть разведывательных спутников.

— Первый летчик, который был поднят на опознание и перехват, взлетел с аэродрома Африканда, — вспоминал Дмитрий Царьков, в 1978 году командующий 21 корпусом ПВО СССР. — Летчик уже в крайнем возбуждении, с русским фольклором, говорит — мать его так, я ему в форточку хвост со звездой засунул, а он морду отворачивает!

«Боинг» повернул в сторону Финляндии. До границы ему оставалось всего несколько минут. Упустить самолет, который пролетел над военными объектами СССР и который мог оказаться разведчиком, было бы большим позором для военных.

Была дана команда уничтожить вторгшийся на территорию СССР объект.

— Самолет углубился в нашу территорию, прошел Мончегорск, идет в 60-80 километрах от границы с Финляндией. И если бы не приняли мер, то не выполнили бы боевую задачу, ведь под личиной гражданского самолета мог идти самолет-разведчик, — вспоминал Царьков. — В тот момент Северный флот проводил крупномасштабные учения. Все было включено, все вышли на свои позиции. Шесть минут — самолета не было бы. Нас бы всех из партии, с должностей, из Вооруженных сил уволили бы — правильно бы сделали... И я даю команду уничтожить самолет-нарушитель границы СССР. Летчик спрашивает — что, по нему стрелять? Повторяю — уничтожить!

В 21:42 Босов выпустил ракету «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения. Она попала в крыло самолета, выведя из строя крайний левый двигатель.

Фрагменты попали в фюзеляж, вызвав разгерметизацию салона. «Боинг» стал быстро снижаться по спирали, и Босов потерял его из виду.

От самолета отделилась часть крыла, которая была воспринята как новая цель — это могла оказаться бомба или ракета. На перехват объекта был отправлен Слободчиков. Летчик выпустил по фрагменту крыла ракету.

У Босова тем временем закончилось топливо. Ему на смену вылетел другой Су-15 под управлением капитана Анатолия Керефова.

Керефов доложил, что южнокорейский самолет, совершив несколько кругов для поиска места посадки, решил продолжить движение в сторону Финляндии. Летчик трижды подавал команды южнокорейским пилотам на английском языке.

— Подхожу к нарушителю с левой стороны, со стороны командира экипажа, подаю условные сигналы. Выполняю, как положено в таких случаях, разворот с пересечением его курса в сторону нашего аэродрома. А он словно меня и не видит, прет себе дальше. Ну, думаю, так дело у нас не пойдет. Передал на КП: «Объект не выполнил команду». Сделал еще три захода, и каждый раз летчик самолета-нарушителя также совершал маневр, — рассказывал Керефов.

Летчик предположил, что пилот «Боинга» действительно не видел его команд.

— Взял и прошел у него перед носом с включенным форсажем, — вспоминал он. — Теперь-то он должен заметить и следовать туда, куда я показал. Но мой «подопечный» выполняет разворот опять в другую сторону. Ох, и разозлился я. Набрав высоту, начинаю заходить противнику в хвост. Он тут же выполняет маневр в обратную сторону на курс 270 градусов. Но я прочно «сижу» у него на хвосте. Занимаю исходную позицию для атаки. Запрашиваю КП: «Команды не выполняет, разрешите уничтожить цель». С КП: «Подождите минутку». Через 1-1,5 минуты приказывают принудить противника к посадке в районе нахождения.

Заметив внизу большое белое пятно, Керефов понял, что они находятся над озером, покрытым льдом. Приблизившись к «Боингу», он попытался накрыть его левое крыло правым крылом истребителя. У пилота «Боинга» не осталось выбора — чтобы избежать столкновения, самолет пошел на снижение.

В 23:05 «Боинг» сел на лед озера Корпиярви возле карельского поселка Лоухи. Вскоре он был обнаружен советской поисковой группой.

Один из пассажиров погиб при попадании ракеты. Еще один был тяжело ранен и скончался по дороге в больницу. 13 человек получили несмертельные ранения.

— Люди были вывезены в Кемь, — рассказывал Царьков. — Там был большой дом офицеров, и их всех там разместили. Мало кто знает, но все эти пассажиры сразу запросили спиртное и женщин. Сказали, что это самое лучшее, чтобы снять стресс.

— Это было нечто нереальное, — вспоминал следователь КГБ Валерий Десятков. — Глухая карельская тайга, небольшое озеро еще во льду и огромный лайнер на нем… Пассажиров уже вывезли. Поднялись на борт. На левой стороне самолета я насчитал не менее ста пробоин. Над каждым сиденьем висели кислородные маски. Весь салон залит кровью. Но не от ран. А от перепада давления. Когда самолет стал резко снижаться, у пассажиров пошла кровь из носа и из ушей.

— Я думала, что мы умрем, — рассказывала после одна из пассажирок, молодая японка.

Как отметило издание The New York Times, назвавшее Кемь Керном, более дюжины пассажиров сообщили, что к «Боингу» подлетал лишь один истребитель, который не подавал никаких команд.

Второй пилот, впрочем, сказал, что видел подававший сигналы самолет и перепробовал все возможные средства связи, включая УКВ-радио, но так и не смог установить контакт.

Сами пассажиры, заметившие советский самолет, не чувствовали никакой угрозы до того момента, как истребитель выпустил ракету, пробив в фюзеляже дыру размером с дыню.

Также один из пассажиров сообщил, что пилот не хотел сажать самолет на обледеневшее озеро, а вместо этого собирался приземлиться на поляне в лесу.

По данным The New York Times, мужчин и женщин поселили отдельно. Никому из них не разрешили воспользоваться телефоном или телеграфом.

— Для советских детей это был зоопарк. Они подходили к окнам, заглядывали внутрь. Не думаю, что тут часто сбивают самолеты с иностранцами, — вспоминал еще один пассажир, немец Карлхайнц Швакен.

Пассажиры быстро оправились от шока, стали общаться между собой.

— В самолете летели представители многих народов, но после крушения мы стали одной большой нацией. Может, будет полезно собрать в самолете много важных политиков, а потом устроить катастрофу, — шутил Швакен.

Через два дня пассажиры были доставлены в Хельсинки.

Командир и второй пилот рейса были задержаны в связи с проводимым расследованием в СССР. В ходе следствия оба члена экипажа полностью признали свою вину в нарушении воздушного пространства СССР.

Подтвердили они и то, что понимали команды советских истребителей-перехватчиков, но не подчинились. И командир, и второй пилот обратились с просьбой о помиловании в Президиум Верховного Совета СССР. Учитывая их признания и раскаяние, а также руководствуясь принципами гуманности, было решено ограничиться выдворением пилотов за пределы Советского Союза.

Авиалайнер был списан и разделан на металлолом — авиакомпания Korean Air Lines отказалась от него, чтобы не оплачивать операцию по его эвакуации.