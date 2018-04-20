В прокате — черная комедия из Ирана об опальном режиссере и серийном убийце.

Хассан (замечательный театральный актер Хассан Маджуни) – иранский режиссер, который уже несколько лет находится в правительственном черном списке, подразумевающем запрет на профессию.

Он может зарабатывать себе на жизнь съемками идиотской рекламы, но в основном занят тем, что играет в теннис, и страдает от вынужденной творческой немоты.

Постоянная съемочная группа Хасана разбегается по другим проектам, а его любимая актриса Шива (звезда «Развода Надера и Симин» Лейла Хатами), конечно, очень сделавшему ее звездой Хасану сочувствует, но и отказываться от роли, предложенной другим режиссером, тоже не хочет.

Как будто этого мало, Хассан узнает, что самых заметных и бескомпромиссных иранских режиссеров, одного за другим, начинает обезглавливать неизвестный преступник.

На лбу каждой своей жертвы он вырезает: «Свинья». Хассана, впрочем, больше всего пугает не это, а то, что его убийца игнорирует.

Экспозиция, достойная душераздирающей трехчасовой драмы, на фестивальную премьеру которой ее воображаемый невыездной автор мог бы передать печальное, полное веры в то, что однажды оковы тяжкие падут, послание.

Вместо нее, однако, режиссер сценарист, режиссер и продюсер Маги Хагиги («Приходит дракон») снял черную комедию про нарциссизм (профессиональный недуг режиссеров), зависть, рефлексию, старение и социальные медиа.

А вместо того, чтобы оплакать текущее положение дел в Иране, решил его высмеять. Пародия – не самый привычный жанр для иранского кино, а хихикающие над инстаграмом школьницы, помешанные на видео сталкерши и озабоченные лайками режиссеры – не те герои, которых ожидаешь увидеть в иранском фильме.

И эти – разумеется, поверхностные – ожидания делают играющую на стереотипах «Свинью» еще острее. Для российского зрителя особенно: взять хотя бы тот факт, что фильм, в котором почти все герои так или иначе помешаны на соцсетях, снят в стране, где Facebook и Twitter официально заблокированы. Смешно, правда?