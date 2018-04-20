Полиция Еревана задержала более двух сотен протестующих. Видео

Протесты в Армении продолжаются восьмой день.

На протяжении пятницы ереванская полиция проводит задержания участников акций протеста. Среди задержанных оказались и местные журналисты.

Сообщается, что по состоянию на 18.00 по местному времени силовиками задержано 233 демонстранта.

Как сообщает армянская редакция Радио Свобода, с утра пятницы протестующие заблокировали центральные проспекты и улицы столицы Армении.

Массовые протесты в Армении вспыхнули после избранияСержа Саргсяна на пост премьер-министра. До этого он два срока занимал пост президента страны. Протестующие заявили о мирном характере уличных акций. Тем не менее, столкновений с силовиками избежать не удалось. Протесты распространились и на другие города страны.

20 апреля председатель комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Игнасио Санчес Амор призвав стороны начать конструктивный диалог для разрешения ситуации.