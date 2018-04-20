Цифра дня. Сколько задолжал МАЗ, в который Семашко планировал вложить полмиллиарда долларов

Минский автозавод в который раз закончил год с убытками.

Согласно бухгалтерского баланса Минского автозавода, чистый убыток предприятия по итогам 2017 года составил 41,1 млн рублей, что вдвое ниже убытка 2016-го, сообщает TUT.BY.

Четвертый год подряд МАЗ также демонстрирует убытки от реализации продукции: по итогам 2017-го убыток снизился до 3,2 млн рублей (42,9 млн в 2016-м).

При этом краткосрочная дебиторская задолженность за год сократилась на 1,2%, до 345,8 млн рублей, долгосрочная — выросла до 50,9 млн против 7,6 млн на конец 2016 года.

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В последние годы МАЗ прочно закрепился в списке убыточных предприятий-флагманов. Тем не менее, власти не оставляют попыток вкладывать в завод деньги из бюджета. Так, в 2017-м вице-премьер Владимир Семашко заявил о планах вложить в развитие автозавода $ 500 млн.