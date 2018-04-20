Погода в выходные: в субботу будет ветренно, ожидается до +24°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

21 апреля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в основном по северо-восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +6..+12°С, во второй половине дня повысится до +15..+21°С, по югу до +24°С.

Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

22 апреля ночью без осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу +16..+18°С.

23 апреля преимущественно без осадков, лишь днем в крайних западных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по крайнему северо-востоку, до +6°С по юго-западу; максимальная днем +9..+16°С, по юго-западу +17..+20°С.