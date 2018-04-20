«Герой» дня: после жаркого конфликта водитель снял штаны. Видеофакт

На Youtube появилось видео конфликта с участием водителя Volkswagen Touareg, который на одной из минских улиц проехал по газону. Автору видео это не понравилось. В результате водитель бросился выяснять отношение и в конце снял штаны.

Автор видео пояснил Onliner.by, что не ожидал, что вся ситуация примет такой оборот: снимал номера автомобиля, чтобы отнести видео в ГАИ.

— Это улица Голубева, возле домов 19 и 21. Жилтоварищество старается, кустики садит, газон, а потом некоторые водители ради своего комфорта наплевательски относятся ко всему, — отметил автор видео. — Водитель Volkswagen мог проехать, не нарушая Правил дорожного движения, — это не отняло бы у него больше времени. Но он решил проехать через тротуар и газон.

Мужчина рассказал, что водитель вышел из авто и агрессивно направился к нему, чтобы прервать съемку.

— Я думаю, он просто не хотел платить штраф за нарушение ПДД. Из-за этого начался конфликт. Чтобы себя защитить, я использовал газовый баллончик — он валялся у меня в машине несколько лет, наверное, срок годности уже истек. Поэтому и эффект был слабый, но водитель немного подуспокоился, — отметил автор записи.

Водитель высказал своему оппоненту, что собирался поговорить с ним «по-человечески, по-мужски»: «Вы просто не знаете, кто я и что я».

Спустя некоторое время со стороны водителя в адрес пешехода посыпались грубые выражения. Формально общение закончилось тем, что водитель снял штаны перед камерой.