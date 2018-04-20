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Общество
20.04.2018
«Как будто я это все украла». Пост Маргариты Симоньян вызвал волну насмешек

И стал мемом.

Утром 19 апреля главный редактор телеканала Russia Today опубликовала в Facebook пост, собравший рекордное количество комментариев.

Маргарита Симоньян

«У меня болеют дети. Сын болеет прямо сейчас, и вообще они иногда болеют. Когда болеют сильно и внезапно, я вызываю им 'Скорую'. Вызывала бы платную, чтобы бесплатная досталась тем, кто не может платить, но платная едет очень долго, а когда у трехлетнего ребенка рвота и под 40, уже как-то не думаешь о социальной справедливости.

В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей - всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных - вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка.

И я сую им, конечно, деньги, и всем нам неловко от этого, но, блин, хоть так.

Переживаю потом до утра, даже когда ребенок заснул и температура спала.

Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось.

Но так, как сейчас, мне не нравится тоже».

Фраза «как будто я все это украла» моментально превратилась в мем.

Радио Свобода опубликовала реакцию на этот пост. Предлагаем избранные комментарии.

​Екатерина Шабуцкая

«Мне кажется, пчелы что-то подозревают».

Марина Соколовская

«Заметьте, это рассказ одного бюджетника о других бюджетниках».

Илья Заславский

«Конечно, украла, пусть даже не сомневается!) ровно все то, что пошло на дезинформацию и пропаганду, взято за счет медицины и образования».

Аркадий Сохолуцкий

«Какая «смешная» Маргарита. Так у неё это всё и есть потому что у других нет. У этих врачей на скорой — конкретно.

Или она создаёт такой высококачественный телевизионный продукт, что может позволить себе дубовый паркет и английские обои? Конечно же нет. Всё из бюджетных средств, как обычно. Как сама этого не замечает — не понимаю».

Вячеслав Некрасов

«Если закрыть RT и направить эти средства на здравоохранение, то, возможно, врачам станет немного лучше...»

​Иннокентий Ездунов

«Маргарита Симоньян, крайне стесняясь своей люстры и дубового паркета, вызвала к детям врачей из низшей касты.

У которых стоптаны ботинки и которые одеты бедно. И потом совала им деньги. Я думаю, рублей двести.

И говорит, что не она украла у врачей деньги, которые те должны получать.

А кто? Кому выдали 20 млрд рублей на пропаганду? Это почти половина медицинского бюджета Московской области, если что.

Будь моя воля, я бы лечил Симонян вместе со всей семьей исключительно корой дуба и боярышником».

Константин Спиридонов

«Чего так распереживалась? Врачи придут домой, снимут поношенную обувь, и счастливо заснут под улюлюкание об искандерах».

Многим комментаторам интонация поста показалась "барской" и они вспомнили строчку из известного стихотворения.

Утром мажу бутерброд —

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!

Екатерина Беляева

«Хороший дом в хорошем поселке, дубовый паркет, английские обои, винтажная люстра — столько в описании значимых для автора бытовых деталей, что невольно укачивает от пошлости. Вероятно, эти милые вещицы очень примиряют бойца передового отряда агитпропа с действительностью, но, вот незадача, периодически приходят усталые люди в дешевых башмаках из другой реальности...»

Итог подводит ​Татьяна Фельгенгауэр:

«Маргарита Симоньян и врачи «Скорой помощи», Цифровое сопротивление, ГД, готовая убить всех, лишь бы США в очередной раз объявить врагом, памятник Путину, Слуцкий, который плевать хотел на все нормы приличия и закона, аресты, СИЗО, пожары, твиты американского президента, самолеты с кокаином, КНДР, Скрипали...

У меня все чаще возникает ощущение, что это происходит не на самом деле. Что это такое бесконечное «Шоу Трумана». Что просто сценаристы пошли вразнос — надо же рейтинг держать.

Но что-то подсказывает мне, что вырваться из этого съемочного павильона не получится».

 
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