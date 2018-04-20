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Общество
20.04.2018
Ольга Бурая
Отставки: «Да что же такое делается? Сначала Венгер, затем Лебедько, а там может и…»

В пятницу стало известно, что политик Анатолий Лебедько после 18 лет покинет пост руководителя Объединенной гражданской партии, а тренер Арсен Венгер после 22 лет уйдет из лондонского футбольного клуба «Арсенал».

Скоро состоится съезд ОГП и выборы нового председателя. Кандидатур на лидерство две, и среди них нет Анатолия Лебедько — борьба развернется между Василием Поляковым и Анной Канопацкой.

Фото с сайта belsat.eu

– Это правда, сейчас я занимаюсь своими насущными делами и в графике у меня нет пункта о баллотировании на пост председателя ОГП. Чем буду заниматься в дальнейшем? Возьму тайм-аут, определюсь…, — рассказал «Нашай Ніве» политик.

Тем временем об уходе старожила узнал и футбольный мир. В пятницу утром лондонский «Арсенал» сделал неожиданное заявление: по окончании сезона Арсен Венгер все-таки покинет пост главного тренера, который он занимал 22 года.

Фото Gettyimages.ru

– Ды што ж такое робiцца? Спачатку Венгер, затым Лябедзька, а там можа......? )) – пишут в комментариях на nn.by.

 
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