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Экономика
20.04.2018
TUT.BY
Суд признал ОАО «Мотовело» банкротом. Ликвидация — до 20 декабря 2018 года

После паузы, вызванной проведением финансово-экономической экспертизы, Экономический суд Минска возобновил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело», сообщает корреспондент TUT.BY из зала суда.

Суд сегодня признал ОАО «Мотовело» банкротом и открыл ликвидационное производство. Процедура должна быть завершена до 20 декабря 2018 года. В рамках нее на торги планируется выставить имущество ОАО «Мотовело» как имущественного комплекса. Ключевой актив — производственная площадка на Партизанском проспекте. Сумма активов ОАО «Мотовело» составляет более 71 млн рублей. Кредиторская задолженность — более 118 млн рублей.

Антикризисный управляющий Ольга Рачко сообщила журналистам, что, по предварительным планам, планируется сохранить «целевое назначение» выставляемой на торги площадки «Мотовело». То есть там планируется оставить производственные площади, а не снести их и построить, например, жилье, пояснила она. «Это план. В дальнейшем будем смотреть за ситуацией», — подчеркнула Рачко.

Сейчас в ОАО «Мотовело» работает около 100 человек. За время процедуры банкротства количество персонала уменьшилось на 25%. Часть сотрудников перешла в ООО «МотоВелоЗавод».

Дело о банкротстве ОАО «Мотовело» стартовало летом 2017 года. Был назначен защитный период.

Заявление в суд подавало само ОАО «Мотовело» по причине устойчивой неплатежеспособности. Компания имела долги перед рядом банков, в том числе залоги и поручительства по обязательствам третьих лиц.

В числе кредиторов ОАО «Мотовело» значатся Альфа-Банк, Беларусбанк, МТБанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк и латвийский «Риетуму Банка», а также «Минскэнерго» и компания «ЛимоСтар-Терминал».

Напомним, после ареста в 2015 году основного владельца «Мотовело» Александра Муравьева выпуском велосипедов и мототехники занялось другое предприятие — ООО «Мотовелозавод» под руководством бывшего главы столицы Николая Ладутько.

Сейчас основной вид деятельности ОАО «Мотовело» — сдача в аренду различных помещений. Арендаторами являются более 170 компаний. Выпуском велосипедов и мотоциклов занимается другое предприятие — ООО «МотоВелоЗавод». Оно взяло в аренду у ОАО «Мотовело», где государству уже принадлежит 99%, помещения, производственные линии, склады. «МотоВелоЗавод» правопреемник не обязательств, а вида деятельности «Мотовело», подчеркивал Ладутько.

Ранее «Мотовело» предлагалось обанкротить, а его площадку на Партизанском проспекте продать единым лотом. Производство «МотоВелоЗавода» перенести в индустриальный парк «Великий камень» либо на другие промышленные предприятия. Однако окончательного решения пока не принято.

 
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