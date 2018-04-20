«Субботник в нашей стране – это унизительно»

Белорусов заставляют не только бесплатно работать, но и сдавать деньги. Многие возмущены, но ослушаться начальства не рискуют.

Фото пресс-службы главы государства

В субботу 21 апреля пройдет Республиканский субботник. Хоть дело это «добровольное», чиновники уже сообщили, сколько граждан выйдут на работы. К примеру, в Брестской области в субботнике примут участие более 400 тысяч жителей. А в Минске только на уборку дворов выйдут 50 тысяч человек.

Некоторые организации, чтобы «откупиться» от бесплатных общественных работ, собирают деньги с сотрудников, сообщает finance.tut.by. Рекомендуют сдавать от 2 до 10 рублей.

На днях житель Солигорска Виктор Молочко опубликовал в Facebook свидетельство того, что местные власти требуют от жителей добровольно принудительно перечислять деньги на субботники.

Многие белорусы возмущены ситуацией. Кроме прочего, субботник оказался между двумя рабочими субботами. Однако лишь немногие намерены отказаться от участия в добровольных работах 21 апреля, поскольку опасаются негативной реакции начальства.

На дискуссионной площадке talks.by пользователи делятся личными историями по этому поводу.

«Жену завтра выгоняют на этот субботник. Еще и два с половиной рубля содрали. Беларусь – страна для жизни...»

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«Реальный диалог на совещании:

– Работники должны добровольно перечислить деньги в связи с субботником.

– А если они не захотят? (легкий гул в зале)

– А несознательных граждан в нашем дружном коллективе быть не должно (улыбка руководителя)

– (Улыбки в зале)».

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«В Беларуси продление контракта – тоже добровольное для руководителя мероприятие)))»

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«Зависит от того, где работаешь. На моем предприятии все добровольно (стадо баранов!) сдают деньги. Как-то возмутился и решил не сдавать. Так: 1. Никто не поддержал. 2. Звонки начались от начальства: «Но ведь все сдают», «Можешь выйти и отработать». И наконец, «Ты ведь понимаешь, что отношение к тебе будет соответствующее?». Ну и все. Сдался. Никому это кроме меня оказалось не надо. А против ветра нужду справлять глупо».

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«Посмотрел бы я на руководителя госпредприятия или госорганизации, который бы отказался от субботника. В понедельник уже освободили бы от занимаемой должности за несоответствие».

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«По секрету скажу, в прошлом году мы не ходили и не оплачивали. Так сказать эксперимент провели. Никто и не вякнул, хоть и госструктура. Есть волшебное слово в постановлении Совмина – «добровольно»!»

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«Рабство по приказу не для меня. На субботники перестал ходить ещё при СССР.

Не расстреляли, не посадили. Правда финансово ущемляли – ну и хрен с ними».

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«Там, где власти всех уровней справляются со своими прямыми обязанностями, субботники просто не нужны».

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«Субботник – барщина в современном варианте. Любой труд должен оплачиваться».

«Коммунистические пережитки престарелого правительства».

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«Субботник в наше время, когда простой гражданин не имеет никаких социальных бонусов, платит налоги и за все, что только можно в нашей стране, в принципе не должен ходить на этот субботник, да еще и деньги платить (зарплату) в некие правительственные фонды. Субботник в нашей стране – это унизительно. Если люди хотят порядок во дворах навести или на рабочих местах, то должно быть добровольно и без всяких отчислений из зарплат».

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«Государство Беларусь – это некий страшный мутант, объединивший в себе всё худшее от СССР (субботники, парады, демонстрации, принудительные подписки газет, лотерейки, солидарное пенсионное обеспечение) и оскал капитализма (платные образование и медицина, арендное жилье, высокий порог пенсионного возраста)».