Свазиленда больше нет. Король переименовал страну

Любопытные факты о королевстве, которого больше нет.

Король Свазиленда Мсвати III объявил, что он принял решение переименовать страну в Королевство эСватини.

Монарх официально сообщил об этом на стадионе во время празднования 50-летия народом свази независимости. Другим поводом для торжеств стал юбилей самого Мсвати, который также отмечает свое 50-летие.

Новость о переименовании стала для всех неожиданностью, хотя сам король уже пару раз называл так свою страну на публике. «эСватини» переводится как «земля свази».

Король рассказал, что из-за прежнего названия государства зачастую происходит путаница:

— Каждый раз, когда мы выезжаем за границу, люди думают, что мы из Швейцарии, — отметил король.

Известие о переименовании вызвало у некоторых жителей страны недовольство. Люди считают, что королю нужно уделять больше внимания экономике, состояние которой оставляет желать лучшего, отмечает ВВС.

Впрочем, вряд ли это недовольство перерастет во что-то большее. К эпотажные выходкам короля тут уже привыкли. Чем же запомнился Мсвати и его уже не существующий Свазиленд.

Конституцию отменили за ненадобностью

Королевство Свазиленд — уникальная страна на юге Африки с населением всего около 1 миллиона человек. Вот уже более 30 лет им правит король Мсвати III, известный во всем мире своими необычными выходками. Все политические партии в этом королевстве запрещены, а конституция с 1973 года попросту отменена.

Ди-джей и друг Майкла Джексона

Несмотря на то, что большая часть жителей Свазиленда живет в ужасной нищете (доходы 70% не превышают 1 доллара в день), король пользуется колоссальной поддержкой среди населения. Занятые большей частью в сельском хозяйстве свазилендцы всячески избегают любого проявления западной демократии, именуя ее «антисвазилендской».

В отличие от граждан своей страны, король ведет более свободный образ жизни. Он дружит с певцом Майклом Джексоном и даже превратил один из своих многочисленных дворцов в место проведения дискотек, на которых сам же выступает в качестве ди-джея.

Любитель поездить по стране на «Майбахе»…

Сам же 39-летний правитель может позволить себе тратить ежегодно порядка 15 миллионов долларов. Склонный к расточительству король разъезжает по стране то на «Мерседесе», то на «Майбахе-62» — одной из самых дорогих машин в мире.

… и купить в кризис авиалайнер

Пять лет назад Мсвати решил купить себе за 45 миллионов долларов суперсовременный авиалайнер «Бомбардир глобал экспресс», рассчитанный на 19 пассажиров. Национальная ассамблея страны посчитала, что тратить такие деньги на прихоть короля, в то время как около четверти населения страны зависит от продовольственной помощи ООН, — непозволительная роскошь.

Тем не менее королевский кабинет настоял на своем: самолет необходим Мсвати III для полетов за границу в поисках иностранной помощи. Цена лайнера в два раза превышает стоимость продовольственных поставок, с помощью которых король пытается предотвратить массовый голод в стране.

Постоянный посетитель конкурсов красоты

В конце августа жизнь в Свазиленде оживляется. Более 50 тысяч девственниц со всех уголков королевства собираются на ежегодный «Танец Тростника» — местный конкурс красоты, на котором король выбирает себе очередную невесту. На сегодняшний день у короля 15 жен.

Наряд девушек состоит лишь из набедренных повязок и бус. Почти нагие красавицы изо всех сил стараются продемонстрировать свои прелести, исполняя замысловатые па в надежде побороться за сердце короля.

Проштрафившийся на одну корову

Несмотря на необыкновенную популярность среди населения своей страны, Мсвати время от времени все-таки попадает в немилость граждан. Так случилось после того, как король взял себе в жены 17-летнюю девушку, нарушив тем самым принятый им же самим за несколько дней до этого указ, запрещающий иметь сексуальные отношения с несовершеннолетними.

Женское население страны было просто возмущено таким проступком своего короля и устроило настоящий бунт. Правитель немедленно провел над собой суд, на котором признал себя виновным и наказал штрафом в виде одной коровы.

Рогоносец

Коровы король, может, и лишился, а вот рога приобрел. Это произошло благодаря его 12-й по счету жене, которая на 5-й год брака изменила мужу с его же министром юстиции. Эта история достойна шекспировской пьесы: неверная жена, переодевшись гвардейцем, пробралась мимо дворцовой стражи, когда же ее попытались поймать на «горячем», девушка спрятала своего любовника под кроватью (причем не просто на полу, а под днищем, в дыре обшивки!). Виновную посадили под домашний арест, откуда она сбежала, прыснув стражнику в лицо из перцового баллончика. В конце концов, изменницу выгнали из дворца.

Сильно ли пострадал обманутый муж, мы не знаем, но ему уж точно есть с кем утешиться — оставшиеся жены чудо как хороши! И это лишь две из них.

В общем, удивительное королевство — этот Свазиленд. Думается, и после переименования оно еще не раз даст повод о себе напомнить.