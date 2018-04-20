В Минске начнут официально продавать электромобили BMW

Ранее белорусы могли покупать электрические автомобили только на «сером» рынке.

До этого момента, по данным ГАИ, в Беларуси было зарегистрировано лишь около 100 автомобилей, работающих на аккумуляторах. Возможно, теперь желающих приобрести электрокар среди белорусов станет больше.

Автоцентр «Автоидея», который является официальным импортером BMW и MINI в Беларуси, объявил о начале продаж электромобилей и гибридных автомобилей. Также компания займется полным циклом сервисного обслуживания и ремонта авто с электродвигателями, а зарядить их можно будет бесплатно на гостевой парковке.

Отмечается, что уже в апреле в Беларуси стартуют официальные продажи электрокара BMW i3, стоимость которого начинается от 31 тысячи евро. Машина способна проехать без подзарядки до 250 километров.

По словам директора автоцентра «Автоидея» Ивана Кравцевича, в Беларусь из-за рубежа каждый год завозят все больше электромобилей, преимущественно с пробегом.

– Многие их владельцы сталкивались с проблемами, устранять которые без поддержки официального дилера сложно и накладно. Появление официального обслуживания электромобилей позволит изменить ситуацию к лучшему, – отметил он.

Мода на электромобили – это один из мировых трендов, поэтому компания планирует возглавить его в Беларуси.

Если бы автомобили были супермоделями