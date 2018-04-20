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Кто в Беларуси не спешит уходить на пенсию

И в каких областях без пожилых работников пришлось бы туго.

В Беларуси почти 2,6 миллиона пенсионеров. Главная проблема пожилых людей людей – это здоровье, уровень которого у белоруских пенсионеров достаточно низкий. По данным рейтинга Global AgeWatch Index 2015 года, ожидаемая продолжительность жизни шестидесятилетних белорусов составляет 19 лет, из них активных и здоровых – 13.

По данным исследований, проблемы со здоровьем снижают шансы сохранить занятость для мужчин на 47% и для женщин на 40%. И все же количество работающих пенсионеров в стране растет.

По данным Белстата, в 2000 году из 2,13 миллионов пенсионеров работали 292 тысячи (13,7%). Позже с каждым годом число людей, которые продолжали трудиться после достижения пенсионного возраста, росло. В последние годы примерно четверть пенсионеров заслуженному отдыху предпочитает труд.

В прошлом году больше 5% трудящихся пенсионеров были в возрасте старше 70 лет. В стране больше тысячи работников старше 85 лет.

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