В чем Лукашенко мог позавидовать Додону: познакомили ли его с первой леди Молдовы?

Галина и Игорь Додон вместе уже 17 лет.

Глава Беларуси во время визита в Молдову провел ряд встреч. Однако виделся ли он с супругой Игоря Додона, СМИ не упоминают. Хотя известно, что президент Молдовы провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей загородной резиденции, где подарил тому несколько сот литров вина.

Что известно о Галине Додон? Она родилась в 1977 году, работала бухгалтером. В браке уже 17 лет, воспитывает трех сыновей. После избрания Игоря Додона президентом, занимается благотворительностью.

Помимо родного языка свободно говорит на русском и английском.

В Беларуси, как известно, понятия «первая леди» не существует.

Фото с сайтов presedinte.md и tribuna.md