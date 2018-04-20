Невзоров: «Присмотритесь к гербу Зимбабве. Там все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия»

«Коль скоро Россия решила стать страной грозной, великой, не менее пугающий человечестве, чем Зимбабве, может быть, следовало бы попросить Зимбабве поделиться и государственным гербом, — отмечает Александр Невзоров в своем Инстаграм. — В отличие от двуглавой и птицы, в гербе Зимбабве сконцентрированы все основные скрепы Российской Федерации. Присмотритесь к гербу Зимбабве внимательно. Там есть звезда, там есть козлы, там есть кулич, там есть тельняшка, там есть Калашников — то есть все скрепы, которыми сейчас живет и упивается Россия».