Лукашенко получил в подарок от Додона несколько сот литров вина

Президент Молдовы показал главе Беларуси свой подвал с запасами.

Об этом сообщает молдавское информационное агентство «ИНФОТАГ».

– Я показал Александру Лукашенко свою загородную резиденцию. Прежде всего — подвал. Это добротный, по-хозяйски сделанный подвал, в котором хранится много чего. Я подарил господину Лукашенко несколько ящиков вина, а также несколько бочек, в которых поместилось несколько сот литров домашнего вина, сделанного мною. Также подарили мед и орехи, — рассказал Игорь Додон.

Сообщается, что Александр Лукашенко подтвердил свое намерение приехать в Молдову, чтобы убирать виноград и сделать вино — если не в нынешнем году, то в следующем — обязательно.

– Нам [в Беларуси] надо возделывать виноград. Климат меняется. Бахчевые — арбузы, дыни — мы уже сажаем. В южных районах мы можем разбить виноградники. Здесь есть губернатор Гомельской области, там можно это делать. У нас, конечно, есть виноград, но он не такой на вкус, как в Молдове. Поэтому я очень надеюсь, что мой друг и коллега научит меня в этом плане, — заявил Лукашенко.

19 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип провел экскурсию для Александра Лукашенко по замку известного винодела Мими

19 апреля визит главы Беларуси в Молдову завершился.

Напомним, Александра Лукашенко угостили вином сразу по прилету в Кишинев. Месяц назад во время поездки в Грузию глава Беларуси также употребил немало спиртного.