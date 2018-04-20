Ну и ну! МИД России обвинил Великобританию в причастности к убийству Распутина

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ за обвинение РФ в отравлении Скрипалей, обвинила британские спецслужбы в убийстве Григория Распутина.

Выступая на брифинге, она заявила, что такие выводы можно сделать после прочтения книги бывшего агента Скотланд-Ярда Ричарда Каллена, в которой якобы приводятся архивные документы офицеров британской разведки, сообщает Радио Свобода.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Кроме того, по словам Захаровой, Лондон причастен к гибели российского императора Павла I и политического деятеля Конго Патриса Лумумбы. Все эти убийства представитель МИД назвала государственными заказами, а саму Великобританию «мировым рекордсменом по геноциду». По её оценкам, британцы уничтожили до 95% аборигенов Австралии во время колонизации.

Захарова отметила, что сделала эти заявления в ответ на обвинения британских властей в причастности России к заказным убийствам за рубежом.