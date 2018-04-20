Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?

Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь – февраль 2018 года увеличились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный рост за последние несколько лет.

Но эксперты отмечают, что это лишь восстановление доходов людей после их предыдущего падения, и далеко не все белорусы ощутили рост благосостояния.

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В 2016 году и большую часть 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения снижались. При этом в 2016 году этот показатель показал самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%). Только по итогам девяти месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы населения пошли в рост – на 0,4%, и после этого продолжают увеличиваться.

За январь – февраль 2018 года этот показатель вырос на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет. Это самый значительный рывок благосостояния белорусов за последние несколько лет.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», обращает внимание на то, что в прошлом и позапрошлом году реальные денежные доходы населения падали. Например, в январе – феврале 2017 года они снизились на 3,1% к соответствующему периоду 2016 года. Поэтому рост реальных доходов населения сейчас, по мнению эксперта, – это взлет после существенного падения.

– То, что мы имеем сейчас, – это лишь восстановление уровня доходов людей, – говорит Вадим Иосуб.

К тому же, отмечает собеседник, рост благосостояния почувствовал на себе далеко не каждый белорус. Хотя средняя зарплата росла быстрее инфляции, но сильнее всего доходы повышались у высокооплачиваемых работников, и расслоение между ними и низкооплачиваемыми сотрудниками увеличивалось.

– В Беларуси мало кто живет так, как, по мнению статистического комитета, живет средний белорус. Да, для абстрактного жителя нашей страны рост реальных доходов действительно был, но большинство людей не ощутили этого на своих кошельках, – говорит Вадим Иосуб.

«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»

Справка

Реальные располагаемые денежные доходы населения – это экономический показатель благосостояния людей. Это доходы граждан за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги (то есть высчитанные с учетом инфляции).