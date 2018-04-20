Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Молочному тигру» преградили дорогу. Карикатура
Кто такой Мигель Диас-Канель? Главой Кубы впервые за полвека стал не Кастро
Отец Кныровича: «Три миллиона не выплатим, даже если продадим завод»
Законно ли трудиться три субботы подряд. Плюс еще субботник
Какие страны помогают белорусам пополнить армию руководителей
Со студентами Брестского университета разбирались, почему они подписались за Болонский процесс
Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
Нужен ли референдум по отмене смертной казни?
Фото Депардье появилось на упаковках белорусских колбас
Минтранс вмешивается в работу автошкол — курсы водителей подорожают
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Лукашенко приземлил вопрос по делу Скрипалей
Депутаты в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ: «За» — 98, «против» — 2
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством
Разработан уникальный имплантат, защищающий от ВИЧ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»
Фотограф из пула президента Молдовы снял постаревшего Лукашенко. Фотофакт
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»
Чаго чакаць беларусам ад Трэцяй сусветнай вайны
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
Telegram держит удар: самая крупномасштабная атака за всю историю российской цензуры
Ведущие НТВ объяснили причины крымской аннексии и донбасской агрессии
Латынина: «В Думу внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан»
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
20.04.2018
Елена Зеленко, intex-press
Статистика говорит, что белорусы стали богаче. Так ли это?

Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь – февраль 2018 года увеличились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный рост за последние несколько лет.

Но эксперты отмечают, что это лишь восстановление доходов людей после их предыдущего падения, и далеко не все белорусы ощутили рост благосостояния.

Фото с сайта versiya.info

В 2016 году и большую часть 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения снижались. При этом в 2016 году этот показатель показал самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%). Только по итогам девяти месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы населения пошли в рост – на 0,4%, и после этого продолжают увеличиваться.

За январь – февраль 2018 года этот показатель вырос на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет. Это самый значительный рывок благосостояния белорусов за последние несколько лет.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», обращает внимание на то, что в прошлом и позапрошлом году реальные денежные доходы населения падали. Например, в январе – феврале 2017 года они снизились на 3,1% к соответствующему периоду 2016 года. Поэтому рост реальных доходов населения сейчас, по мнению эксперта, – это взлет после существенного падения.

– То, что мы имеем сейчас, – это лишь восстановление уровня доходов людей, – говорит Вадим Иосуб.

К тому же, отмечает собеседник, рост благосостояния почувствовал на себе далеко не каждый белорус. Хотя средняя зарплата росла быстрее инфляции, но сильнее всего доходы повышались у высокооплачиваемых работников, и расслоение между ними и низкооплачиваемыми сотрудниками увеличивалось.

– В Беларуси мало кто живет так, как, по мнению статистического комитета, живет средний белорус. Да, для абстрактного жителя нашей страны рост реальных доходов действительно был, но большинство людей не ощутили этого на своих кошельках, – говорит Вадим Иосуб.

«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»

Справка

Реальные располагаемые денежные доходы населения – это экономический показатель благосостояния людей. Это доходы граждан за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги (то есть высчитанные с учетом инфляции).

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
«Одни не могут простить, что я не стала знаменем оппозиции. Другие, что не стала рупором национального движения»
Маці Коржыча: «Зьвязаныя ногі і майка на галаве — гэта самагубства?!»
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY