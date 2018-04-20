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20.04.2018
Романчук: «Я знаю, какой вопрос будет вынесен на референдум»

Пару слов о хоккеистах.

Экономист Ярослав Романчук комментирует на свой странице новый указ президента №138 от 14 апреля 2018г., согласно которому хоккеисты получили право бесплатно пользоваться государственными активами и имуществом.

«“Я б в хоккеисты пошел…” — раздраженно отрезал предприниматель.

Или гипотетический вопрос на референдум

Я знаю, какой вопрос будет вынесен на референдум. Один из вопросов. Он будет касаться особого гражданско-экономического статуса особой категории граждан и даже неграждан Беларуси. Статья 13.1.6 (гипотеза) будет гласить: «Хоккеисты имеют право бесплатного пользования государственными активами (ледовые арены, ледовые площадки) для своего удовольствия и получения вознаграждения».

Хоккеисты, согласно указу президента №138 от 14 апреля 2018г., получили право бесплатно пользоваться государственными активами и имуществом. Речь идет о ледовых аренах и ледовых площадках. Их строили на деньги всех налогоплательщиков. На все хоккейные объекты было затрачена не одна сотня миллионов долларов бюджетных денег. И вот сейчас хоккеистам бесплатно. Особая категория граждан. Уникальная профессиональная группа. Раз уж им такой почет, почему бы не закрепить это в Конституции?

На деньги налогоплательщиков строились футбольные поля и площадки, бассейны, манежи, залы и теннисные корты. Всем нужно платить аренду, а хоккеистам нет. Что за дискриминация? Что за классовая привилегия? Почему хоккей? Какой такой вклад в экономику, PR-страны, безопасность, инвестиционный имидж, здоровье, здоровый образ жизни, укрепление семьи, повышение статуса тренера, учителя сделал и делает хоккей? Если не будут платить хоккеисты, то бо́льшая нагрузка будет на других пользователей хоккейной инфраструктуры, в том числе на налогоплательщиков тех городов, которые имели несчастье заполучить эти убыточные объекты недвижимости.

Если говорить про массовость разных видов спора, то безоговорочным лидером является футбол. Почему государство не позволяет безвозмездно играть на футбольных площадках? Почему в каждом населенном пункте с числом жителей больше одной тысячи нет хорошо обустроенного стадиона для футбола? Почему в каждом населенном пункте нет обыкновенного теннисного стола? Если уж бесплатно предоставлять государственное (коммунальное) имущество, то почему не ВСЕМ детским школам, секциям и кружкам? Давайте примем указ о том, что все детские спортивные школы освобождаются от арендной платы (как хоккей по указу № 138), что та часть прибыли коммерческих организаций, которая перечисляется на развитие физкультуры и спорта, освобождается от налога на прибыль. Да будет честная конкуренция между всеми видами спорта.

Сколько радости, славы и добрых слов заслужили наши волейболистки, баскетболистки, гандболисты, пловцы и гребцы. Ребятам, которые выбрали эти виды спорта, надо платить, а хоккеистам нет? Несправедливо.

Хоккей, как и любой другой вид спорта – это дело вкуса. Спорт в современных условиях Беларуси за редким исключением – это не бизнес, который приносит прибыль, дивиденды акционерам и капитализацию рынка. Это деятельность. требующая инвестиций со стороны тех, кто деньги зарабатывает. Не берет из бюджета и часть отдает на хоккей или другой вид спорта, а честно зарабатывает, в условиях открытой честной конкуренции.

В тех странах мира, где спорт очень развит, спор и физкультура, основными спонсорами являются предприниматели. Их увлекают и убеждают. Вместе бизнес, спортсмен и тренер добиваются успеха. Не в вакууме, а в среде, где популярен спорт среди обыкновенных людей.

Предприниматели Беларуси давно просят у властей: «Пожалуйста, снизьте арендные ставки. Дайте нам возможность увеличить оборотный капитал, снизить издержки, чтобы стать более конкурентоспособными. Чтобы накопить «жирок», занять новые ниши на рынках. Чтобы было, откуда помогать спорту. Более 20 лет VIP-распорядители чужого игнорируют предпринимателей. Их кошмарят не только арендой, но процентными ставками по кредитам, налогами, регуляторными требованиями, проверкам, штрафами и угрозой попасть в тюрьму. Какая тут поддержка спорта?

Если принять указ, который выравнивает статус предпринимателей со статусом хоккеистов (в отношении пользования государственным имуществом), страна сразу же ощутит позитив от такого решения. Более того, появятся гораздо больше ресурсов для вовлечения детей и молодежи в занятия физкультурой и спортом. Не только дорогим хоккеем, а также настоящими народными видами спорта, в первую очередь, футболом.

Рассмотрим проблему шире. Если по указу № 138 хоккеисты не будут платить аренду государству, то, с точки зрения ускорения экономического роста, увеличения инвестиций в человеческий капитал, предлагаю предоставить «хоккейный статус» всем образовательным учреждениям, медицинским центрам и научно-исследовательским организациям. Или у нас, что позволено хоккеисту, не позволено учителю, врачу и ученому?»

 
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