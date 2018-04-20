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20.04.2018
Виктор Давыдов, Meduza
Кто такой Мигель Диас-Канель? Главой Кубы впервые за полвека стал не Кастро

18–19 апреля в Гаване проходила сессия Национальной ассамблеи, на которой избрали нового главу государства — вместо 86-летнего Рауля Кастро председателем Государственного совета Кубы стал 57-летний Мигель Диас-Канель.

«Медуза» рассказывает, что изменилось на Кубе за 10 лет правления Рауля Кастро и что известно о новом руководителе государства.

Мигель Диас-Канель и Рауль Кастро, 2016 год. Фото Liu Bin / Xinhua / Vida Press

Куба при Рауле Кастро

Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро (1926–2016), один из лидеров революции 1959 года. С момента прихода революционеров к власти и по 2008 год он был министром вооруженных сил, с 1976-го — заместителем Фиделя Кастро в Госсовете и правительстве. Рауль Кастро возглавил Кубу в 2006 году, когда его старший брат из-за сложностей со здоровьем отошел от дел; в 2008-м он был избран главой госсовета, спустя пять лет — переизбран на этот пост.

Несмотря на отставку с государственных постов, Фидель Кастро до 2011-го оставался главой Компартии Кубы, которая контролирует работу государственных институтов в стране. Аналогичная ситуация повторится и в 2018-м — Рауль Кастро должен остаться на этом посту до 2021 года.

При Рауле Кастро на Кубе начались реформы — хотя, по мнению критиков, недостаточно решительные. В 2008 году правительство позволило фермерам обрабатывать заброшенную государственную землю, в 2010-м была разрешена работа малого бизнеса. Сейчас лицензии на работу в частном секторе имеет почти 600 тысяч человек; в 2017-м правительство приостановило выдачу новых лицензий в целом ряде сфер, объяснив это борьбой с нарушениями. Кубинцам также разрешили покупать и продавать дома и выезжать за рубеж без специального разрешения.

Наиболее заметным внешнеполитическим событием десятилетия Рауля Кастро стало восстановление отношений с США. Америка частично сняла с Кубы санкции (введенное в 1960-е экономическое эмбарго осталось в силе) и исключила страну из списка спонсоров терроризма. В 2015 году были восстановлены дипломатические отношения, годом позже было налажено регулярное авиасообщение между странами. В марте 2016 года Барак Обама стал первым за 88 лет американским президентом, посетившим Кубу.

Новый президент США Дональд Трамп решил свернуть сближение с Кубой. Одним из факторов стала серия инцидентов с сотрудниками американской дипмиссии на Кубе: они массово стали жаловаться на раздражающие звуки и плохое самочувствие (в США называли это «акустической атакой», что произошло — до сих пор неизвестно). В 2017 году десятки американских дипломатов вернулись в США.

Рауль Кастро еще в середине второго срока на посту главы Госсовета заявил, что не будет баллотироваться в 2018 году. Его преемником стал вице-председатель Госсовета, 57-летний Мигель Диас-Канель. 18 апреля он был объявлен единственным кандидатом на должность преемника Кастро перед тайным голосованием депутатов Национальной ассамблеи. За него проголосовали 603 из 605 депутатов.

Преемник Кастро

Мигель Диас-Канель до того, как стать вице-председателем Госсовета, занимал должность министра высшего образования и отвечал в том числе за укрепление социалистической идеологии в университетах. Сам он по образованию инженер; после службы в армии начал карьеру в Союзе молодых коммунистов и к 1993 году стал вторым секретарем организации.

С 1994 по 2003 год Диас-Канель был первым секретарем Компартии в провинции Вилья-Клара — фактически политическим руководителем региона. Как пишет The Guardian, в те годы он был известен в том числе благодаря неофициальному имиджу: он носил длинные волосы и простую одежду, ездил на велосипеде. Рамон Сильверио, основатель культурного центра для ЛГБТ в Санта-Кларе El Mejunje, рассказал NBC News, что в годы, когда гомосексуальность преследовалась на Кубе, Диас-Канель помог сохранить культурный центр и даже ходил туда с детьми на спектакли.

Другой знакомый Диаса-Канеля — известный кубинский диссидент и журналист Гильермо Фариньяс — говорит, что в детстве знал того как «импульсивного, агрессивного, смелого и безрассудного» человека и «настоящего друга». Их отношения испортились в 1980-е, когда Фариньяса и других студентов-психологов собрались отчислить из университета за интерес к работам Зигмунда Фрейда — тогда Диас-Канель, по словам диссидента, поддержал их исключение.

В годы работы в провинции, пишет CNN, Диас-Канель получил от подчиненных прозвище «День и ночь», поскольку в любой момент мог нагрянуть с неожиданной проверкой.

Диаса-Канеля описывают как политика, избегающего конфликтов и исполняющего указания начальства, а также как надежного преемника Рауля Кастро. Он практически не делает публичных высказываний; в 2017 году в интернете появилось видео с закрытой встречи членов Компартии, на которой Диас-Канель, в соответствии с официальной риторикой, раскритиковал диссидентов и независимых журналистов, обвинил западные посольства в поддержке подрывной деятельности, а попытки администрации Обамы восстановить отношения с Кубой объяснил желанием «разрушить революцию». В то же время, отмечает The Guardian, Диас-Канель выступал в защиту ученых и блогеров, которых критиковали сторонники властей.

Большинство экспертов и жителей Кубы, опрошенных западными СМИ, сходятся во мнении, что от нового главы Кубы не стоит ждать быстрых реформ — ожидается, что ключевые решения в ближайшие годы останутся за Раулем Кастро. Судить о нем, по мнению бывшего аналитика МВД Кубы Артуро Лопеса-Леви, будут по ситуации в экономике — в том числе потому, что, в отличие от братьев Кастро, за ним нет славы революционера, пишет NBC News.

Сейчас экономика Кубы, построенная по плановому принципу и подчиненная государству, находится в тяжелом положении, — как пишет Bloomberg, это связано с падением цен на никель и сахар, ущербом от урагана «Ирма», а также с тяжелейшим экономическим кризисом в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть.

Средняя зарплата на Кубе — 31 доллар США. Как пишет The New York Times, одним из главных вызовов для Диаса-Канеля станет отмена двухвалютной системы. На острове ходят как обычные песо, так и конвертируемые: их используют приезжающие на остров туристы, в них ведут расчеты при международной торговле. Конвертируемый песо привязан к доллару и официально равен обычному песо, но фактически стоит в 25 раз дороже: из-за этого, как пишет Bloomberg, ценовая система внутри страны «парализована».

Переход на единую валюту, как ожидается, вызовет инфляцию и может ударить по государственным компаниям. Рауль Кастро высказывался за реформу с начала своего правления; в декабре 2017 года он заявил, что ее «больше нельзя откладывать».

 
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