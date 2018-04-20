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Общество
20.04.2018
Наталья Костюкевич, TUT.BY
Законно ли трудиться три субботы подряд. Плюс еще субботник

Между двумя рабочими субботами апреля — субботник.

Уже в эту субботу в стране пройдет республиканский субботник. И если учесть и его, и перенос рабочих дней, то выходит, что у многих белорусов подряд три субботы, которые они могут провести вне дома и дачи. Ведь выходной понедельник, 16 апреля, перенесли на рабочую субботу, 14-го, а 30-е апреля — на 28-е.

Юристы юридической компании REVERA Евгений Бурый и Никита Толканица объяснили, можно ли не идти на субботник и насколько оправданно три субботы подряд отказывать себе в отдыхе.

Может ли предприятие отказаться от участия в субботнике?

— Да. Субботник — добровольное мероприятие. Устанавливая день республиканского субботника, правительство лишь рекомендует, но не обязывает принимать в нем участие.

Может ли человек не пойти на субботник, если коллеги идут?

— Может. Наниматель и сотрудники сами решают, участвовать в субботнике или нет.

Может ли предприятие вместо субботника перечислить деньги на счет специального фонда?

— Специальных фондов для средств, заработанных на субботниках, обычно не создают. Вместе с тем работники в этот день по согласованию с нанимателем могут выйти на работу и заниматься своими прямыми рабочими обязанностями. Тогда их труд оплачивается в соответствии с условиями трудового договора, а часть оплаты может перечисляться на счета исполкомов на различные полезные цели.

Может ли организация пойти на субботник не 21 апреля, а в другой день?

— Это не нужно. Так как субботник — добровольное мероприятие, 21 апреля можно просто не выходить на работу без каких-либо переносов. То есть переносить субботник необязательно.

Насколько законно то, что в апреле у нас две рабочие субботы, а между ними еще и субботник?

— Юридической проблемы здесь нет. Согласно законодательству, работник не может работать более шести дней подряд без выходных. И это правило в данной ситуации соблюдается.

Может ли наниматель по закону сделать переносы рабочих дней в своей организации не так, как определило правительство?

— Решение правительства о переносе рабочих дней, в отличие от субботника, является общеобязательным, а не рекомендательным. Однако организации вправе с учетом специфики своей работы переносить рабочие дни в другом порядке, а не так, как установлено правительством.

Например, по всей стране 30 апреля определено как выходной день, а 28 апреля — как рабочий. Однако, например, руководитель организации своим приказом может установить, что работники будут отдыхать в субботу, 28 апреля, но выйдут на работу в любой другой день.

На кого не распространяется правило о переносе рабочих дней?

— На работников, трудящихся по суммированному учету рабочего времени. Например, продавцов, сторожей, всех тех, кто работает по графику двое через двое, сутки через трое и так далее. Такие сотрудники работают по утвержденным графикам независимо от того, какие дни правительство утвердило выходными.

 
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