Какие страны помогают белорусам пополнить армию руководителей

Количество выезжающих из Беларуси на заработки в 2018 году увеличилось, а приезжающих в нашу страну мигрантов из других стран — сократилось.

Согласно статистике Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, которую изучило Завтра твоей страны, в январе-марте 2018 года на основе договоров и контрактов на работу в Беларусь прибыло 3 510 иностранцев, включая представителей стран Евразийского экономического союза. Это на 20% меньше, чем приехало на заработки в Беларусь в аналогичный период 2017 года.

Число уехавших за рубеж по трудовым договорам граждан Беларуси, наоборот, выросло с 1 839 до 2 187 человек (на 16%).

Узбекистан в первом квартале этого года стал третьей страной-поставщиком на белорусский трудовой рынок топ-менеджеров из-за пределов ЕАЭС. По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, из этой страны в Беларусь в этот период по трудовым договорам и контрактам приехало 47 топ-менеджеров. Больше всего руководителей прибыло из Украины (55 человек), второе место у Китая – 49.

Украина и Китай были основными поставщиками трудовой силы на белорусский рынок в начале 2018 года.

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