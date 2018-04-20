Глас народа: «Сделали длинные выходные, а автобусы людям организовать не могут»

Зацепило! История о том, как государственный перевозчик подготовился к Радунице.

Понедельник, утро, минский центральный автовокзал. Из окошек касс то тут, то там звучит: «Нет билетов, все проданы».

У автобуса Минск-санаторий Радон собралась очередь, явно превышающая количество посадочных мест. Когда пассажиры с билетами зашли в салон, у автобуса осталось около десятка человек. Попытки уговорить перронного контролера взять оставшихся, чтобы ехали стоя, напоролись на предложение перебежать улицу и попытаться там остановить автобус: «Захочет водитель рискнуть — возьмет, а здесь я на себя такую ответственность не возьму».

Вопрос о том, почему на Радуницу при таком количестве пассажиров не дают дополнительные рейсы, повис в воздухе без ответа.

Внутри автобуса сцена на перроне вызывала сочувствие:

— Столько людей осталось. Сделали длинные выходные, а автобусы людям организовать не могут.

— Да им просто плевать на людей. Главное, что маршрутки под себя подмяли.

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Картина заставила задуматься, удастся ли без проблем вернуться назад на следующий день из Кореличей. Нехорошее предчувствие начало сбываться во вторник утром в Новогрудке, куда мы с братом приехали проведать могилы родных.

В кассе автовокзала рассказали, что на автобусы местного формирования, отправляющиеся после обеда в Минск, билеты распроданы. Нам нужно было еще вернуться в Кореличи и уже оттуда отправляться в столицу. Оставалась призрачная надежда на проходящие автобусы.

Вторая половина вторника, кореличский автовокзал. У касс сплелись несколько очередей на разные рейсы. Автобус санаторий Радон—Минск, который ждали около десятка пассажиров, пришел полным. Из кассы прозвучало: только три места.

— Мне что, ночевать тут у вас? — возмутился мужчина, которого не взяли два предыдущих автобуса из-за переполненности.

В кассе нас ждала еще одна неутешительная новость: на утро среды все билеты на Минск распроданы. Несостоявшиеся пассажиры вышли на улицу звонить знакомым:

— Саша, алло, тут такое дело. Мои хлопцы на Минск уехать не могут, два автобуса уже полные пошли. Может хоть до Столбцов забросишь на электричку? Что, уже выпил?

Я позвонил в несколько местных фирм — безрезультатно. Во вторник вечером мест не было вообще, в среду можно было уехать лишь во второй половине дня.

Выручила случайность: отчаявшись уехать в тот вечер, мы позвонили маршруточнику, который накануне говорил, что не собирается ехать в Минск. Оказалось, планы у него изменились и он вот-вот будет возле вокзала..

Сидя в маршрутке, вспомнилось о том, как государственная пресса в разгар февральского скандала называла владельцев маршрутных такси «горлопанами, пекущимися только о своем кармане». Интересно, каких эпитетов дождется от нее государственный перевозчик, оставивший на Радуницу на вокзальных перронах «лишних» пассажиров?