Как крали в Стране Советов. Инфографика

.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
#БНР100
Реклама на «Салiдарнасцi»
НОВОСТИ
«Молочному тигру» преградили дорогу. Карикатура
Кто такой Мигель Диас-Канель? Главой Кубы впервые за полвека стал не Кастро
Отец Кныровича: «Три миллиона не выплатим, даже если продадим завод»
Законно ли трудиться три субботы подряд. Плюс еще субботник
Какие страны помогают белорусам пополнить армию руководителей
Со студентами Брестского университета разбирались, почему они подписались за Болонский процесс
Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
Нужен ли референдум по отмене смертной казни?
Фото Депардье появилось на упаковках белорусских колбас
Минтранс вмешивается в работу автошкол — курсы водителей подорожают
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Лукашенко приземлил вопрос по делу Скрипалей
Депутаты в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ: «За» — 98, «против» — 2
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством
Разработан уникальный имплантат, защищающий от ВИЧ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых»
Фотограф из пула президента Молдовы снял постаревшего Лукашенко. Фотофакт
Кочанова оттеснила Кобякова на периферию
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»
Чаго чакаць беларусам ад Трэцяй сусветнай вайны
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
Telegram держит удар: самая крупномасштабная атака за всю историю российской цензуры
Ведущие НТВ объяснили причины крымской аннексии и донбасской агрессии
Латынина: «В Думу внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан»
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
20.04.2018
Инфографика Валерия Томилина
Tweet
Как крали в Стране Советов. Инфографика
В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» рассказываем о хищениях в Советском Союзе. Для начала несколько фактов из официального источника.
Add To Cart
. Автор:
Valerik Punk
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
5
(оценок:
1
)
Главное
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
«Одни не могут простить, что я не стала знаменем оппозиции. Другие, что не стала рупором национального движения»
Маці Коржыча: «Зьвязаныя ногі і майка на галаве — гэта самагубства?!»
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com