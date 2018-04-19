Со студентами Брестского университета разбирались, почему они подписались за Болонский процесс

На минувшей неделе активисты организации «Дедич», которая объединяет студентов и выпускников Брестского университета, собирали подписи за реализацию дорожной карты Болонского процесса.

Активисты «Дедича» считают, что болонские стандарты приблизят белорусскую систему образования к уровню лучших европейских вузов и прекратятся депрессивные образовательные практики советских времен.

«Подписи собирались возле университетских корпусов и студенческих общежитий. Большинство студентов положительно относилось к реформам и подписывало петицию. Однако были те, кто считал распределение обязательным, так как, мол, в селах не хватает специалистов. Попадались студенты, которые считали, что Болонский процесс снизит качество образования в Беларуси, мол, выпускники в Евросоюзе куда слабее наших. Встречались и скептики, которые считали, что петиция ничего не изменит, но подпись ставили», — информирует сайт организации, уточняя, что собрана тысяча подписей. Петицию направили в Министерство образования.

Правда, когда до администрации студенческого городка дошли слухи, что студенты за что-то подписывались, начали «дергать» старост групп.

Вот такую переписку ВКонтакте нам переслал один из студентов с пометкой «у нас здесь жесткий кипиш».

— Не надо было. Соберу вас на следующей неделе и объясню, — написала социальный педагог одного из общежитий Галина Коробчук.

Студенты сообщили НН, что первоначальные претензии состояли в том, что сбор подписей «не согласовали», а также, что Болонский процесс — это якобы «протест против существующей системы образования».

Разъяснительная встреча состоялась 18 апреля.

Еще раньше мы пытались поговорить с Галиной Коробчук, но она сначала делала вид, что не понимает, о чем идет речь, а потом просто отказалась объяснить свои намерения.

На встрече же со студентами, как они нам рассказали, уже никакого радикализма не было.

— Нам говорили в духе «вы должны знать, что вы подписываете», вот так. Это после того, как кто-то не сумел внятно объяснить, почему он подписался. Конкретной какой-то критики не было, было больше шума накануне. Правда, все равно не ясно, зачем нас собирать и говорить об этом, если мы все взрослые люди — кто за что хочет, за то и подписывается, — рассказали нам о встрече студенты.