.

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Со студентами Брестского университета разбирались, почему они подписались за Болонский процесс
Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
Нужен ли референдум по отмене смертной казни?
Фото Депардье появилось на упаковках белорусских колбас
Минтранс вмешивается в работу автошкол — курсы водителей подорожают
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Лукашенко приземлил вопрос по делу Скрипалей
Депутаты в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ: «За» — 98, «против» — 2
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством
Разработан уникальный имплантат, защищающий от ВИЧ
Бывший глава Гомельского райисполкома «нашелся» в СИЗО в Беларуси
В субботу по югу потеплеет до +24°С
Гендиректор «Беларуськалия» разогнал штаб солигорского «Шахтера»
Главный тренер «Немана» нецензурно прокомментировал судейство в матче с БАТЭ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
Задержан «смотрящий за Витебском»
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Telegram держит удар: самая крупномасштабная атака за всю историю российской цензуры
Ведущие НТВ объяснили причины крымской аннексии и донбасской агрессии
Латынина: «В Думу внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан»
Як знайсьці магілу — альгарытм дзеяньняў
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Моя годовая зарплата в Норвегии – $ 56 000. Люди с опытом получают около $ 90 000»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
19.04.2018
Наша Ніва
Со студентами Брестского университета разбирались, почему они подписались за Болонский процесс

На минувшей неделе активисты организации «Дедич», которая объединяет студентов и выпускников Брестского университета, собирали подписи за реализацию дорожной карты Болонского процесса.

Активисты «Дедича» считают, что болонские стандарты приблизят белорусскую систему образования к уровню лучших европейских вузов и прекратятся депрессивные образовательные практики советских времен.

«Подписи собирались возле университетских корпусов и студенческих общежитий. Большинство студентов положительно относилось к реформам и подписывало петицию. Однако были те, кто считал распределение обязательным, так как, мол, в селах не хватает специалистов. Попадались студенты, которые считали, что Болонский процесс снизит качество образования в Беларуси, мол, выпускники в Евросоюзе куда слабее наших. Встречались и скептики, которые считали, что петиция ничего не изменит, но подпись ставили», — информирует сайт организации, уточняя, что собрана тысяча подписей. Петицию направили в Министерство образования.

Правда, когда до администрации студенческого городка дошли слухи, что студенты за что-то подписывались, начали «дергать» старост групп.

Вот такую переписку ВКонтакте нам переслал один из студентов с пометкой «у нас здесь жесткий кипиш».

— Не надо было. Соберу вас на следующей неделе и объясню, — написала социальный педагог одного из общежитий Галина Коробчук.

Студенты сообщили НН, что первоначальные претензии состояли в том, что сбор подписей «не согласовали», а также, что Болонский процесс — это якобы «протест против существующей системы образования».

Разъяснительная встреча состоялась 18 апреля.

Еще раньше мы пытались поговорить с Галиной Коробчук, но она сначала делала вид, что не понимает, о чем идет речь, а потом просто отказалась объяснить свои намерения.

На встрече же со студентами, как они нам рассказали, уже никакого радикализма не было.

— Нам говорили в духе «вы должны знать, что вы подписываете», вот так. Это после того, как кто-то не сумел внятно объяснить, почему он подписался. Конкретной какой-то критики не было, было больше шума накануне. Правда, все равно не ясно, зачем нас собирать и говорить об этом, если мы все взрослые люди — кто за что хочет, за то и подписывается, — рассказали нам о встрече студенты.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
«Одни не могут простить, что я не стала знаменем оппозиции. Другие, что не стала рупором национального движения»
Маці Коржыча: «Зьвязаныя ногі і майка на галаве — гэта самагубства?!»
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY