Поротников: «В деле Коржича следователи выгораживают государство»

Руководитель проекта Belarus Security Blog прокомментировал «Салідарнасці» выводы следствия и перспективы громкого уголовного дела о гибели солдата в Печах.

Следственный комитет пришел к выводу, что рядовой Александр Коржич покончил жизнь самоубийством, до которого рядового довели действия обвиняемых сержантов.

Мать погибшего солдата Светлана Коржич заявила журналистам, что не верит итогам расследования и готова обратиться к главе государства.

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— Особой надежды на обращения матери к главе государства нет, —отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Андрей Поротников, руководитель проекта Belarus Security Blog.— Нужно понимать, что в данной ситуации Следственный комитет выгораживает от обвинений в убийстве Коржича не Министерство обороны, а государство. Я считаю, что такое решение принималось с ведома Александра Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что расследование этого уголовного дела находится на его личном контроле, — подчеркнул эксперт.

По словам Андрея Поротникова, сложно судить о том, насколько решение СК юридически обосновано — для этого нужно с ним ознакомиться. При этом у него нет сомнений, что дело Корчижа имеет государственно-политическое значение:

— Это не решение Следственного комитета. Возможно, он предложил такой вариант, самостоятельно или совместно с Минобороны. Это политическое решение.

Собеседник «Салідарнасці» считает, что сопровождение дела на самом высоком уровне не является реакцией на возмущение общества:

— Это вынужденная и вымученная попытка со стороны власти сохранить лицо. Я не исключаю, что далее ситуация будет развиваться следующим путем. Сперва обвиняемых осудят на максимально возможные сроки, а после этого они подадут апелляцию, и им тихонько спишут половину срока. Такое уже происходило не раз.

Андрей Поротников повторил, что Светлане Коржич в такой ситуации будет очень сложно чего-либо добиться:

— Единственный вариант: снова поднять общественную волну. И тогда Лукашенко попробует ее, условно говоря, оседлать и выступить добрым царем, который наказывает нерадивых бояр.

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