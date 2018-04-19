Поротников: «В деле Коржича следователи выгораживают государство»

.

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Со студентами Брестского университета разбирались, почему они подписались за Болонский процесс
Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
Нужен ли референдум по отмене смертной казни?
Фото Депардье появилось на упаковках белорусских колбас
Минтранс вмешивается в работу автошкол — курсы водителей подорожают
Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся
Лукашенко приземлил вопрос по делу Скрипалей
Депутаты в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ: «За» — 98, «против» — 2
СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством
Разработан уникальный имплантат, защищающий от ВИЧ
Бывший глава Гомельского райисполкома «нашелся» в СИЗО в Беларуси
В субботу по югу потеплеет до +24°С
Гендиректор «Беларуськалия» разогнал штаб солигорского «Шахтера»
Главный тренер «Немана» нецензурно прокомментировал судейство в матче с БАТЭ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
Задержан «смотрящий за Витебском»
Признания офицера ФСБ: «За пряник мы стали рабами»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Telegram держит удар: самая крупномасштабная атака за всю историю российской цензуры
Ведущие НТВ объяснили причины крымской аннексии и донбасской агрессии
Латынина: «В Думу внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан»
Як знайсьці магілу — альгарытм дзеяньняў
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Моя годовая зарплата в Норвегии – $ 56 000. Люди с опытом получают около $ 90 000»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Школьник нашел клад легендарного короля викингов
Как «шифруется» Румас в выходной день
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
19.04.2018
Семен Печенко
Поротников: «В деле Коржича следователи выгораживают государство»

Руководитель проекта Belarus Security Blog прокомментировал «Салідарнасці» выводы следствия и перспективы громкого уголовного дела о гибели солдата в Печах.

Следственный комитет пришел к выводу, что рядовой Александр Коржич покончил жизнь самоубийством, до которого рядового довели действия обвиняемых сержантов.

Мать погибшего солдата Светлана Коржич заявила журналистам, что не верит итогам расследования и готова обратиться к главе государства.

Маці Коржыча: «Зьвязаныя ногі і майка на галаве — гэта самагубства?!»

— Особой надежды на обращения матери к главе государства нет, —отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Андрей Поротников, руководитель проекта Belarus Security Blog.— Нужно понимать, что в данной ситуации Следственный комитет выгораживает от обвинений в убийстве Коржича не Министерство обороны, а государство. Я считаю, что такое решение принималось с ведома Александра Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что расследование этого уголовного дела находится на его личном контроле, — подчеркнул эксперт.

По словам Андрея Поротникова, сложно судить о том, насколько решение СК юридически обосновано — для этого нужно с ним ознакомиться. При этом у него нет сомнений, что дело Корчижа имеет государственно-политическое значение:

— Это не решение Следственного комитета. Возможно, он предложил такой вариант, самостоятельно или совместно с Минобороны. Это политическое решение.

Собеседник «Салідарнасці» считает, что сопровождение дела на самом высоком уровне не является реакцией на возмущение общества:  

— Это вынужденная и вымученная попытка со стороны власти сохранить лицо. Я не исключаю, что далее ситуация будет развиваться следующим путем. Сперва обвиняемых осудят на максимально возможные сроки, а после этого они подадут апелляцию, и им тихонько спишут половину срока. Такое уже происходило не раз.

Андрей Поротников повторил, что Светлане Коржич в такой ситуации будет очень сложно чего-либо добиться:

— Единственный вариант: снова поднять общественную волну. И тогда Лукашенко попробует ее, условно говоря, оседлать и выступить добрым царем, который наказывает нерадивых бояр.

Што рабіць бацькам, калі сын пайшоў у войска

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:30)
Главное
Реплика дня: «Пофамильный список депутатов, голосовавших «за», в студию!»
Реакция из Кишинева: «Шухер, Батька в городе!»
«Одни не могут простить, что я не стала знаменем оппозиции. Другие, что не стала рупором национального движения»
Маці Коржыча: «Зьвязаныя ногі і майка на галаве — гэта самагубства?!»
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?
Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY