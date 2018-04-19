Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса

На днях суд итальянского города Тренто (Trentino) вынес необычное решение: семья из автономной области Трентино-Альто-Адидже усыновила 32-летнего белоруса.

Об этом пишет издание l’Adige.it.

По информации giornaletrentino.it, первый раз в Италию белорус попал в 11 лет. Мальчик приехал в семью на оздоровление через благотворительную организацию «Поможем им жить», которая работает с детьми, живущими в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

С тех пор много лет каждое лето ребенок бывал в гостях у итальянцев. И даже после его совершеннолетия связь между ним и семьей не прервалась. Для итальянской пары, у которой нет своих детей, белорус стал сыном. На их глазах он вырос, женился, нашел работу. Сейчас мужчине 32 года и у него уже есть свои дети.

Белорус занимается международными перевозками, по работе он не раз навещал итальянскую семью. Итальянцы же приезжали к нему в Беларусь.

За двадцать лет дружбы между итальянской парой и белорусом сложились близкие отношения, которые родители решили узаконить.

Гражданский кодекс Италии предусматривает два случая, разрешающих усыновление взрослого человека. Первое — чтобы передать ему наследство и фамилию. Второе — чтобы обеспечить форму поддержки этому совершеннолетнему человеку. При этом такой ребенок получает те же права, что и родной сын или дочка, и становится наследником.

Единственное условие: родители, супруг и дети усыновителя должны дать согласие на такие действия. Суд города Тренто посчитал, что в этой истории все условия выполнены, и узаконил усыновление.