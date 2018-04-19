Нужен ли референдум по отмене смертной казни?

В Беларуси может быть проведен повторный референдум по отмене смертной казни. Зачем?

Позиция белорусских правозащитников заключается в том, что такие вопросы вообще нельзя решать на референдуме.

Правозащитник: Этот вопрос как болевая точка

— Ни в одной стране решение об отмене смертной казни не принималось на плебисците, — констатирует координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда. – Здесь должна быть политическая воля правящих элит, лидеров мнений, в том числе людей, которые находятся у власти.

Кроме того, отмечает правозащитник, референдум может похоронить все усилия противников смертной казни по ее отмене.

— Этот вопрос как болевая точка. С одной стороны, когда рассказываешь людям о страданиях родственников приговоренных к смертной казни или судебных ошибках, несправедливых судебных решениях, мнение может быть одно. Показал жертв людей, приговоренных к смертной казни, — решение может быть другим. Поэтому здесь есть риски, — считает собеседник.

И самый главный риск — если на референдуме будет принято решение о сохранении смертной казни, то это поставит жирную точку в любой последующей дискуссии по вопросу смертной казни на многие годы вперед.

Продолжение материала читайте здесь