Фото Депардье появилось на упаковках белорусских колбас

Недавно пользователи Twitter обнаружили в московском супермаркете мясную закуску — кабаносы — с фотографией Жерара Депардье на этикетке. Оказалось, что производитель продукта — белорусская компания.

Мы узнали, почему колбаски с этой этикеткой не продаются в Беларуси и разрешал ли актер использовать свое фото в рекламных целях.

В холдинге «Галерея вкуса», который выпускает продукцию, рассказали, что фотография Жерара Депардье, помимо кабаносов, появилась на окорочке «конфи», сыровяленых колбасах с плесенью, утином филе и муссе фуа-гра.

Фото предоставлено компанией «Галерея вкуса»

— Изображение Жерара Депардье на упаковке используется в рамках лицензионного договора. В данном случае он не является нашим рекламным лицом, действует механизм иного свойства: лицензия. Этот договор позволяет нам размещать его изображение на упаковках утвержденного перечня продукции. Все дизайны согласовываются с ним индивидуально, — сообщил бренд-менеджер «Галереи вкуса» Павел Жушма.

Он также рассказал, что знаменитый актер побывал на заводе, когда искал производителей традиционных французских продуктов на территории СНГ. Продегустировал, остался доволен качеством и подписал договор о сотрудничестве.

Фото предоставлено компанией «Галерея вкуса»

Теперь продукция СЗАО «Агрокомбинат «Колос» экспортируется на территорию России с лицом знаменитого француза на упаковке. Однако в Беларуси эти же продукты продают без фотографий Депардье.