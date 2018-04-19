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19.04.2018
Валерий Томилин, фото money.pl
Зачем поляки приезжают лечиться в Беларусь?

«Салiдарнасць» узнала, почему поляки не всегда лечатся на родине и чем их прельстила наша страна.

Пан Матей из Подляшья очень доволен. Лечение грыжи брюшной полости обошлось ему вдвое дешевле, чем на родине. Он проходил лечение в клинической больнице №1 в Гродно. Пан Матей говорит, что врачи были удивительно заботливы – чувствовал себя как дома, цитирует его слова Money.pl.

В Беларуси жители Польши получают полный комплекс медицинских услуг – от кардиологии до пластической хирургии. Цены заметно ниже польских при таком же качестве медицинских услуг. Как писала «Салідарнасць», медицинский туризм в Беларусь становится все популярнее – в 2017 на лечение приехали более 160 тысяч иностранцев.

Белорусские медицинские услуги высоко оценил и Эугенюш Лавренчук – владелец белостокского туристического агентства Junior. Агентство уже давно организует туры в белорусские санатории, в которые каждый год записываются несколько сотен поляков со всей страны. Цены в Беларуси на 30-40% ниже, чем в Польше.

Анатолий Гончар, который отвечает за санаторно-курортное лечение в Гродненской области, говорит, что наибольшим спросом пользуются санатории у россиян, литовцев, латышей, поляков, израильтян и азербайджанцев.

Пан Матей тоже собирается вернуться в Беларусь. Многие поляки, по его словам, боятся Беларуси, а зря – он порекомендовал лечение в Беларуси всем друзьям и знакомым. С удивлением он обнаружил в Гродно больницу, в которой лечение еще дешевле, и в следующий раз воспользуется её услугами.

 
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