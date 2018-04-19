Промоутер пива не знала, что наниматель выставит ее фото в соцсети и предложит угадать размер груди

На минувшей неделе в белорусских пабликах пивного бренда «Хмельнов» появился пост, который предлагал пользователям определить по фото размер груди одной из девушек-промоутеров, работающих на дегустации пива.

После этого на бренд ополчились все, кто давно понял, что реклама товаров через тело — это не просто сексизм. Такая реклама попросту не работает. Единственное, к чему она приводит — к хайпу. Но в цивилизованных странах логическими последствиями подобных вещей являются репутационные потери компании.

Как стало известно «Нашей Нине», главная героиня фотографии Даша Д. даже не знала, что ее образ будут использовать в таком опросе.

Даша Д.

— Это вообще не норма. Когда я соглашалась на работу, то даже не знала, какая у нас будет форма. Да и работодатели говорили, что фотографии выкладывать никуда не будут. Потом я все же решила это проверить и увидела этот ужасный опрос. Начала разбираться, и мне предложили заплатить за фото, так как оно уже было в паблике, были просмотры. Я решила, что пусть хоть так компенсируют. А теперь хочу забыть эту ситуацию как страшный сон, — прокомментировала Даша.

Девушка подрабатывает промоутером уже больше года, но так ее «кинули» впервые.

Представители компании отказались от всех комментариев: «Никто из нас не будет комментировать эту ситуацию. Примите как факт».

Как видно, все посты в корпоративных пабликах бренда посвящены лишь одной теме: