Вася-Шиза, который в лихих 90-х представлялся «хозяином Комаровки», вернулся

Столичные правоохранители задержали 62-летнего мужчину.

В определенных кругах этот человек был известен под кличкой Вася-Шиза. Личность в своем роде легендарная, вокруг которой целое десятилетие вились самые невероятные слухи. И вот снова появился повод о нем вспомнить.

По официальной информации МВД и Следственного комитета, задержанный подозревается «в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности на территории Комаровского рынка. УСК по Минску возбуждено уголовное дело».

Фамилия мужчины не сообщается, однако неофициально автору этих строк подтвердили, что речь идет о том самом Васе-Шизе. Он же - Василий Чернявский, 1955 г.р.

Напомним, 19 марта 2001г. суд Первомайского района признал Василия Чернявского виновным в совершении серии преступлений. А именно: в мошенничестве, вымогательстве, совершенном под угрозой оглашения сведений, которые лицо желало бы сохранить в тайне (шантажировал валютчиков); действиях, связанных с принуждением к уплате долга; действиях, связанных с незаконным приобретением, ношением, хранением взрывчатых веществ, и т.д. По совокупности суд первой инстанции приговорил Чернявского к 12 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Возможно, позже срок ему снизили.

Из приговора: «Василий Чернявский, длительное время нигде не работая и не занимаясь никакой коммерческой деятельностью, на протяжении 1991-99гг. регулярно приходил на Комаровский рынок Минска, где путем обмана и злоупотребления доверием торгующих на рынке лиц создал о себе мнение как о человеке, имеющем непосредственное отношение к правоохранительным органам Республики Беларусь и способным различными способами влиять на осуществление ими своей коммерческой деятельности. После чего на протяжении указанного периода путем мошенничества завладел у ряда граждан принадлежащим им имуществом и денежными средствами».

Многие предприниматели Комаровки в течение нескольких лет чуть ли не каждый день платили ему дань деньгами и продуктами только за то, чтобы быть в хороших отношениях с законом. По собственному признанию, Шиза брал не для себя - для милицейских чинов. Люди были уверены, что он работал платным осведомителем в органах внутренних дел. К слову, органы официально открестились от такого помощника. Но, как это ни удивительно, Василия Чернявского, который ходил по рынку с дипломатом, забитым пачками денег, не трогали ни местные комаровские бандиты, ни милиционеры, которых он периодически подставлял.

Автор этих строк впервые Шизу увидел в начале 90-х в отделении милиции на Комаровском рынке. Его никто не задерживал, вел он себя довольно свободно и, более того, дал интервью съемочной группе Белорусского телевидения. Представился оперуполномоченным, старшим лейтенантом милиции и ничтоже сумняшеся стал разглагольствовать о проблемах подростковой преступности. И еще не раз подставлял он милицию, но с рук все сходило.

Говорили, что у Васи есть справка из психушки, отсюда и кличка его, а потому, мол, что с таким сделаешь. В то же время связываться с ним не хотели и потому, что он якобы имел высокопоставленную поддержку и даже двери генеральских кабинетов перед ним открывались. Довелось слышать, что мог Чернявский и любого не понравившегося ему сотрудника милиции в звании до майора уволить. Казалось бы, чушь, но люди в погонах мне приводили пример, как бросил Василий в лицо одному милицейскому начальнику фразу: «Я тебя уволю», и того через некоторое время освободили от занимаемой должности.

Что случилось к началу нулевых, сложно сказать, предположительно, Чернявский остался без крыши, а на Комаровке власти решили навести порядок: тогда серьезно прижали местный криминал, ну и до Васи руки дошли. Поводом для задержания стала его драка с пожилым мужчиной. А дальше - в милицию с заявлениями о вымогательствах на Чернявского косяком пошли предприниматели.

Сразу же после ареста в квартире Чернявского провели обыск. Были изъяты 106 патронов, два взрывпакета, 20 ножей, отмычка, разрешение на хранение газового пистолета на имя хозяина, а также ряд бланков и бумаг. В одном списке с шуточными «Удостоверением дурака» и «Удостоверением спекулянта» обнаружили, к примеру, бланки запроса по справочной картотеке УУР ГУВД Мингорисполкома, бланки приходных кассовых ордеров со штампом «оплачено». В списке изъятого - аудиокассеты, на которых, как выяснилось, были записаны беседы о покупке гранат и взрывчатки, тетрадь и блокнот, справочники с телефонами работников МВД, УВД, УБЭП, прокуратуры.

Тогда же следствие установило, что Чернявский «систематически запугивал предпринимателей. Сообщал контролирующим органам, проверяющим деятельность частных предпринимателей, сведения, не соответствующие действительности, о неугодных ему лицах, что влекло за собой проведение различного рода ревизий и проверок».

Самое удивительное, несмотря на многочисленные факты нахождения Васи в спецлечебницах и даже признание его ранее невменяемым, по инициативе следствия в отношении обвиняемого была проведена экспертиза, которая не нашла помех для привлечения его к уголовной ответственности.

В суде он отказался от дачи показаний, что от срока его не спасло. Казалось, «хозяин Комаровки» канул в Лету, да вот, похоже, всплыл.

Все тот же почерк

Создается впечатление, что кое-какой страх перед ветераном Комаровки милиционеры имели. По нему работали не сотрудники Советского РОВД (хотя там вряд ли еще служат те, кто помнит рынок 90-х), по месту совершения преступления, что было бы логично. Операцию по разоблачению и захвату проводили борцы с организованной преступностью.

Официально сообщается: «По оперативной информации Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, 62-летний ранее судимый житель Минского района разработал и реализовал противоправную схему незаконного обогащения.

По результатам проверочных мероприятий и первоначальных следственных действий установлено, что мужчина приобрел частное предприятие через подставных лиц без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность. Впоследствии подозреваемый на протяжении нескольких лет от имени данного предприятия сдавал в субаренду физическим лицам торговые места на Комаровском рынке за наличный расчет, получив доход в размере не менее BYN50 тыс.».

Также задержанный подозревается в ростовщичестве: «Осуществлял без государственной регистрации деятельность по предоставлению физическим лицам денежных средств с последующей выплатой вознаграждений за пользование ими, получив доход на сумму не менее 7 тыс.».

Ну и на закуску, как в старые добрые времена: «По данным МВД, фигурант систематически запугивал торговцев на рынке. Он сообщал контролирующим органам сведения, не соответствующие действительности, о неугодных ему лицах, что влекло за собой проведение различного рода ревизий и проверок. Разумеется, за свою «лояльность» он требовал денежные средства».

Действия Чернявского квалифицированы по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) и ч.2 ст.234 УК (лжепредпринимательство). Санкция статей: от штрафа и ограничения свободы до реального срока до 7 лет. По ходатайству следователей, с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

И еще. Василий Чернявский особую страсть питал к хорошему спиртному. Не в смысле употребления. Приговором суда в 2001г. у него конфисковали коллекцию винно-водочных и прочих изделий из 750 бутылок. Официальное сообщение МВД о задержании мужчины украшено фотографиями и видеозаписью квартиры, заставленной не менее впечатляющей коллекцией.

Следствие продолжается.