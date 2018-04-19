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Политика
19.04.2018
Лукашенко приземлил вопрос по делу Скрипалей

Президент Беларуси в Молдове отказался комментировать ситуацию вокруг громкого дела.

Фото пресс-службы главы государства

— Ну комментировать — это не моя работа. Это скорее ваша работа. Поэтому я не стану это комментировать, во-первых. А во-вторых, много ли вы знаете о Скрипалях, о напряжении между Америкой и Россией? Наверное, так, как и я, я чуть больше, вы чуть меньше. Вряд ли мы много знаем и можем рассуждать. Смотрите на вещи шире: цена на нефть выросла? Выросла! Дальше я не буду продолжать, подумайте, — ответил он на вопрос одного из журналистов, переводит TUT.BY статью tv8.md.

Его поддержал президент Молдовы Игорь Додон: «Нам нужно думать о том, чтобы урожай был осенью хороший. Это важнее».

— И очень важно, чтобы цена нефти для Беларуси и Молдовы шли вниз, а не вверх, — добавил Александр Лукашенко.

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