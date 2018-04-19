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Общество
19.04.2018
TUT.BY
Депутаты в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ: «За» — 98, «против» — 2

Белорусские депутаты в первом чтении приняли поправки в Закон о СМИ, согласно которым комментаторов на интернет-форумах должны идентифицировать, а сотрудники интернет-изданий, не прошедших регистрацию, не будут считаться журналистами.

Представлял изменения в Закон о СМИ, которые ужесточают требования к интернет-изданиям, новый министр информации Александр Карлюкевич. За изменения проголосовали 98 депутатов, против — 2.

Поправки в Закон о СМИ, напомним, предполагают добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ (их будут называть «сетевыми изданиями»). Сотрудники незарегистрированных интернет-ресурсов не будут считаться журналистами, а госорганы будут вправе отказать им в аккредитации. Также вводится обязательная идентификация тех, кто размещает материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов на форумах, допускается возможность блокировки социальных сетей.

Закон также запретит распространение продукции иностранных СМИ в Беларуси без наличия разрешения, а редакции телеканалов должны будут обеспечить в еженедельном объеме вещания объем телепередач белорусского (национального) производства не менее 30 процентов.

По словам Александра Карлюкевича, необходимость изменений в Закон о СМИ связана в том числе с гармонизацией белорусского законодательства с законодательством России и Казахстана. А в заключении депутатской комиссии сказано, что «законопроект направлен на защиту государственных и общественных интересов, национальной безопасности».

Министр информации о поправках в закон о СМИ: «Искренне не понимаю граждан»

— Интернет далеко не всегда служит развитию общества и государства, — объяснил депутатам министр информации необходимость изменений в закон.

— Вы говорили про опыт России и Казахстана, а опыт наших ближайших стран-соседей, Евросоюза, учитывался? — спросила депутат Елена Анисим.

— Серьезно изучалась законодательная база европейских стран — Германии, Франции, Великобритании, — заверил министр.

— Чем вызвано сохранение нормы внесудебного порядка ограничения доступа к интернет-ресурсам? — уточнила одна из депутатов.

— Скоростями вызвано, иначе решение будет принято через длительный отрезок времени.

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Депутаты также поинтересовались, не уйдут ли комментаторы после введения идентификации в интернете на другие, небелорусские площадки.

— Идентификация сегодня существует у многих владельцев интернет-ресурсов, и это не вызывает возмущения, наверное, тот прогноз, о котором вы говорите, будет касаться крупных интернет-площадок, которые заинтересованы в больших объемах рекламы. Если потребитель и те участники социальных сетей, электронного пространства априори не будут соблюдать законодательную базу и будут уходить в какое-то другое пространство, я не вижу ничего страшного.

Говоря о том, как именно будут идентифицировать комментаторов в интернете, министр предположил, что, возможно, «через эсэмэс будет отправляться сообщение».

Тем временем Белорусская ассоциация журналистов отправила и в Мининформ, и в парламент свои замечания по законопроекту. Министр заверил, что по поправкам уже есть ответы: «Возможно, по некоторым позициям предложения будут учтены».

Еще одна поправка, которую могут внести в законопроект — срок, за который телеканалы должны обеспечить 30% белорусского контента.

 
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