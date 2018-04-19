СК: Александр Коржич покончил жизнь самоубийством

К этому его привели «действия трех сержантов в Печах».

Как сообщил БЕЛТА начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович, по мнению следствия, противоправные действия трех сержантов 3-й учебной танковой роты воинской части 43064 72-го ОУЦ в отношении подчиненных им военнослужащих привели к самоубийству рядового Александра Коржича.

Следователи рассматривали три версии причины смерти солдата: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Правоохранители пришли к выводу, что рядового довели до самоубийства действия обвиняемых сержантов. По отношению к Коржичу они являлись начальниками.

- В ходе следствия установлено, что в результате действий трех обвиняемых произошло самоубийство военнослужащего. Это должностное преступление, поэтому уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 455 УК, - сказал Олег Шандарович.

Всего было возбуждено 15 уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Отношение к гибели рядового имеют только три уголовных дела, которые возбуждались в отношении трех сержантов.

Три дела переданы в суд, расследование остальных продолжается.

Напомним, о смерти 21-летнего Александра Коржича стало известно после того, как мать солдата обратилась в СМИ. Эта история вызвала широкий резонанс и стоила постов руководству военной части.

Как позже сообщил министр обороны Андрей Равков, солдат Коржич провисел в петле семь дней.