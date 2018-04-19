Светлана Ситница: «Да мы за всю нашу жизнь два раза вместе отдыхали!»

Супруга нашедшегося в СИЗО бывшего главы Гомельского райисполкома высказалась о деле по взяткам.

Супруга Александра Ситницы о деле в отношении мужа сегодня узнала от TUT.BY. Светлана признается: в последнее время она узнает о муже из новостей. Сегодняшняя — о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, да еще по такой статье — повергла женщину в шок.

— Я не знаю, это ошибка. Надо нанимать адвоката. Задержан за взятку — это вообще откуда взялось? Мне интересно, что за такое обвинение. Взятки — это просто на 100% исключено. Если бы он что-то приносил, привозил, я бы первая знала. Вы у нас были, видели, как живем. Да мы за всю нашу жизнь два раза вместе отдыхали! Все работал — и до чего доработался?..

Служебный дом на Севастопольской Светлана с детьми, как и было предписано, уже освободили. Но пока семья находится в Гомеле. Женщина говорит, приютили друзья.

— Собираетесь вернуться в Речицу?

— Нам пока некуда ехать. Наша квартира там не достроена, там даже воды нет, для жизни она еще не пригодна.

— Вашего супруга задержали в России. Что он там делал?

— Этого я не знаю. Но зато знаю, в каком он напряжении работал последние полгода. Человека просто все достало. Все эти свинокомплексы и прочее. Он сам все бросил и уехал, чтобы его просто уволили. А теперь вот появились какие-то уголовные дела и взятки.