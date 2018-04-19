Разработан уникальный имплантат, защищающий от ВИЧ

Канадские ученые разработали вагинальный имплантат, защищающий женщин от заражения вирусом половым путем.

Основной мишенью ВИЧ являются иммунные клетки человека - Т-лимфоциты. Именно они разносят возбудителя по всему организму, служа резервуаром вирусных частиц. Сотрудники Университета Ватерлоо нашли способ уменьшить активность Т-лимфоцитов фармакологическими методами. Благодаря этому лимфоциты не контактируют с вирусом и, соответственно, не заражаются, сообщает meddaily.ru.

Специалисты создали вагинальный имплантат, состоящий из полой трубки и двух гибких дуг, за счет которых он удерживается во влагалище. В полость трубки исследователи поместили гидроксихлорохин. Это вещество угнетает иммунный ответ. Препарат постепенно выходит через поры в трубке и оказывает действие на окружающие ткани.

Иммунные клетки под воздействием гидроксихлорохина перестают реагировать на инфекцию. Ученые уже протестировали новый имплантат на кроликах и добились хороших результатов. Вполне вероятно, что имплантат станет самостоятельным средством профилактики. Или же его нужно будет комбинировать с другими методами.