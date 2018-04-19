Шуневич: Идентификационный номер, прописанный в паспортах у белорусов, не будет присваиваться человеку

Идентификационные номера будут присваивать не человеку, а его персональным данным. По сути проблему, когда некоторые отказывались получать паспорта из-за присвоения номера человеку, пытаются решить, перефразировав понятие в законе.

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— Сами номера меняться не будут, это больше лингвистическая вещь, чем практическая, — рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич. — Было прописано: человеку присваивается идентификационный номер. Говорили, что это неправильно, ущемляет права — человек с номером, примитивно говоря. Сегодня мы человеку номер не присваиваем, мы записи, которую ведем в базе данных, присваиваем порядковый номер. (…) Для кого-то это важно, и мы услышали голоса этих людей, надеюсь, нас поймут правильно, и эти люди адекватно воспримут это изменение, которое, на мой взгляд, решает проблему.

В 2019 году в Беларуси обещают ввести биометрические паспорта. Останется ли в них идентификационный номер, пока неизвестно.