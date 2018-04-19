«Медиатехнолог»: «Женщины, у которых впервые за несколько лет будет секс, благодарны Роскомнадзору»

Три грустные шутки дня Рунета, одна из которых зацепила и белорусов.

Четвертый день Роскомнадзор во главе с Жаровым пытается заблокировать мессенджер Павла Дурова. Пока противостояние в пользу последнего: накануне ведомство провело экстренное совещание по провайдерам, пытаясь понять, что делать дальше.

Газета.ru в четверг утром пишет: противостояние вокруг Telegram, вначале воспринимавшееся пользователями не иначе как античная трагедия, теперь все больше напоминает фарс. Несмотря на усилия Роскомнадзора, исполняющего решение суда, мессенджер продолжил работу. Зато от действий чиновников пострадали другие компании. И на этом история вряд ли закончится.

И вот три грустные шутки — реакции на российскую действительность за последние сутки.

Первая

Telegram-канал «Медиатехнолог»: «Кажется, Жарову поступила команда поднять демографию: Роскомнадзор заблокировал World of Tanks (онлайн-игра, разработанная белорусской студией Wargaming.net, — С.) — сервера игры недоступны на территории России. Сотни тысяч мужиков за 30 по всей стране не знают, чем себя занять.

Женщины, у которых сегодня впервые за несколько лет будет секс, благодарны ведомству и просят проводить такие отключения серверов хотя бы раз в две недели».

Вторая

Третья

У прогрессивного сообщества – разрыв шаблонов: «Тот самый момент, когда голосом разума в России становится Жириновский».