Недорогие дачные домики: спрашиваете-отвечаем

В мире, где все делается в три клика компьютерной мыши, кажется, нет ничего невозможного. Вот тебе горячая пицца через полчаса, новое коктейльное платье для корпоратива и билет в кино на вечерний сеанс. Неужели действительно не осталось ничего невозможного? А как насчет «хочу собственный дом, причем здесь и сейчас»?

Компания из Минска dom.lesok.by специализируется на производстве недорогих дачных домиков и других хозяйственных построек. У них-то мы и попытались выяснить, реально ли получить летнее жилье на садовом участке всего за один день.

— Расскажите, из чего вы делаете домики.

Это исключительно натуральный материал — дерево. Выбор на него пал не случайно. Во-первых, это экологически чистый материал, безопасный для здоровья человека и окружающей среды. Во-вторых, это очень прочный и долговечный материал, конечно, при должном уходе владельцев. В-третьих, дома из дерева эстетически приятны взгляду. Они органично смотрятся на дачных участках в окружении лесов. В Минске такие постройки пользуются большим спросом. По технологии наши дома собираются из профилированного бруса, который мы производим сами. У нас налажено серьезное заводское производство с современным оборудованием. Следим за качеством каждой детали, ведь конечный результат зависит от каждого брусочка.

— Неужели можно построить целый дом всего за один-два дня?

Можно. Все дело в том, что мы работаем по четкой схеме, то есть предлагаем домокомплекты из двойного и одинарного бруса. Вы выбираете проект дома, который вам нравится. Для этого проекта комплектуется набор материалов, из которого постройка складывается по схеме. Вам не нужно самостоятельно рассчитывать длину брусьев, подпиливать их и делать еще какие-то манипуляции. Все уже давно рассчитано и распилено на производстве.

В этом преимущество домов из бруса — строятся очень быстро. А наша задача, как производителя, максимально упростить этот процесс для покупателя, чтобы здание мог соорудить и профессиональный строитель, и обычный мужчина без специальной подготовки. Шуруповерт в руки — и вперед собирать домик своей мечты. К тому же, не требуется заливка фундамента или другие подготовительные работы, достаточно всего лишь ровной поверхности, что тоже сокращает срок реализации проекта.

— Насколько прочным получается дом, собранный своими руками?

Мы изготавливаем брус с системой крепления «шип-паз», для большей надежности соединения торцевых частей снабжаем их чашечками. Конечно, конструкция получается прочная и долговечная. Уж точно, как карточный домик, от порыва ветра она не рухнет. Чаще всего выбирают строительство в один слой — так получается быстрее и для дачного домика вполне достаточно. Но возможен и вариант двухслойной стенки, тогда пространство между двух стен заполняется утеплителем. При сборке не используется клей и какие-то фиксирующие элементы, они здесь уже просто излишни. Можете быть спокойны, ваш недорогой дачный домик простоит не один десяток лет.

— Дом построен, что с ним еще нужно сделать?

Ничего. Вы можете покрасить стены или оставить их натуральными. Больше никакой дополнительной отделки не требуется. Дом не дает усадки и не деформируется, поэтому не нужно выжидать — сразу завозите вещи и смело начинайте дачную жизнь.

— А что если мой дом будет такой же, как у соседа?

В нашем каталоге представлен большой выбор готовых проектов самых разных домов. Если вам ничего не понравилось или вы хотите эксклюзивный дом, которого больше не будет ни у кого, наши архитекторы разработают индивидуальный проект. Здесь можно будет учесть как ваши эстетические вкусы, так и функциональность здания. Но стоит понимать, что это обойдется несколько дороже.

— Кстати, сколько стоит такой дачный домик?

Купить дачный домик на dom.lesok.by по силам среднестатистической семье из Минска. И это как минимум на 45% дешевле, чем строить дом по классической технологии. Цены начинаются от 756 белорусских рублей. К тому же у нас можно воспользоваться картой рассрочки. Объясню, почему так дешево. Дело в том, что вы по сути платите за материал, необходимое количество которого строго рассчитано. Нет отходов — нет денег, выброшенных на ветер. Второй момент, вы экономите на услугах строительной бригады. Все проекты созданы таким образом, чтобы дом можно было собрать самостоятельно, не прибегая к специфической строительной технике или найму подрядчиков.

— Цены довольно приемлемые, но есть ли еще какие-то бонусы?

Да, для Минска это действительно очень сладкие цены. Но помимо этого мы постоянно проводим различные акции. Например, до конца мая каждому покупателю в подарок идет шуруповерт и утяжеленная киянка. С актуальными предложениями всегда можно ознакомиться на нашем сайте dom.lesok.by.

— Кроме дачных домиков, какие еще постройки можно у вас заказать?

Помимо дачных домиков, можно заказать деревянные бытовки в Минске на dom.lesok.by, а также беседки, туалеты и хозяйственные постройки.

— А можно как-то увидеть эти дома в уже собранном виде? Или стоит довериться картинке в интернете?

У компании dom.lesok.by есть своя выставочная площадка. А точнее даже две. Обе они расположены в Минске. Первая по ул. Машиностроителей, 32/2, работает ежедневно с 9.00 до 18.00. Вторая — пр. Масюковщина, 2/3, работает так же ежедневно, но с 9.00 до 20.00. Здесь можно увидеть некоторые наши проекты в натуральную величину, оценить качество материала и сборки.

Недорогие дачные домики покупают на dom.lesok.by, потому что здесь:

- Доступные цены в Минске.

- Регулярные акции и спецпредложения с приятными скидками и подарками.

- Возможно оформление в рассрочку.

- Оперативность выполнения заказа — готовый домик за 1-2 дня.

- Большой выбор готовых проектов домиков от архитекторов компании, а также дачных беседок и туалетов.

- Надежность и долговечность конструкций — гарантия 100% на продукцию.

- Профессиональная консультация и помощь в выборе подходящего проекта.