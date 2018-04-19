Бывший глава Гомельского райисполкома «нашелся» в СИЗО в Беларуси

Возбуждено уголовное дело за взятку.

Министр внутренних дел подтвердил задержание бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. «Это правда, он сейчас находится в СИЗО в Беларуси», — сказал в парламенте министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает TUT.BY.

— Привлекается к уголовной ответственности, ведется следствие, находится в местах временного лишения свободы, статья, по которой возбуждено уголовное дело, — 430 УК РБ (Получение взятки), — отметил министр МВД.

На минувшей неделе стало известно о «пропаже» председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. Никто из представителей правоохранительных органов не комментировал данную информацию.

Лишь пресс-служба Гомельского облисполкома сообщила об увольнении Ситницы «за прогулы». Как стало известно TUT.BY, следы бывшего чиновника нашлись в России.

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